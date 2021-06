MADARIAGA: Este miércoles se realizará la Audiencia Pública por el crematorio

MADARIAGA





Desde media mañana los interesados en instalar un crematorio en el Barrio Los Pinos expondrán en Casa de la Cultura acerca de los alcances y beneficios de la iniciativa. Mientras, los vecinos que se oponen a esta propuesta por considerarla contaminante harán preguntas.

Hay unos 70 inscriptos y ellos tienen derecho a realizar preguntas acerca de sus inquietudes dado que, desde hace semanas, plantearon que las emanaciones perjudicarán la calidad de vida y perjudicarán las plantaciones que tienen en la zona.

Se aclaró que los funcionarios municipales que fueran consultados en el encuentro no responderán preguntas y podrían hacerlo hasta 30 días después de realizado el encuentro.

Al ser no vinculante, todos los vecinos podrían presentar reparos, pero si la decisión sigue firme la iniciativa igual se realizaría. También existe la posibilidad de aplicar cambios al proyecto. No obstante, la diferencia máxima es que los vecinos plantean que no se utilicen esos terrenos y que se traslade a una zona más alejada a la ciudad.

Está previsto que los propietarios hablen sobre la iniciativa, después la proyectista Amparo Mejías, luego el encargado del informe de impacto ambiental, Mariano Sollazo, y el responsable de la venta de los hornos, Matías Navia.

El día de la inauguración de la Calle 8, en el Barrio Quintanilla, el intendente Esteban Santoro expresó en una entrevista radial que la decisión estaba tomada y que la instalación tiene que ver con el anacronismo de lo que hoy representa el cementerio y las creencias que han cambiado.