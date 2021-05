MADARIAGA - PASÓ EN CNM 93.3: Mónica Gómez: “Con 16.000 pesos de básico ya no somos pobres, somos indigentes”

MADARIAGA





La referente de UPCN a nivel local, Mónica Gómez, habló con CNM 93.3 en donde aseguró que los trabajadores del escalafón más bajo del municipio, con 30 horas de prestación de servicio, perciben 16.000 pesos de salario.





Fustigó la campaña de promoción que hace el municipio al cerrar cada acuerdo de la Mesa Salarial en donde aseguran que desde el inicio de la gestión Santoro la suba salarial es del 460%. Explicó que llegan a esa cifra contabilizando bonos que no pasan al básico.





“Si hilamos finito y desglosamos la realidad es que la mejora es de un 240% y en cada tramo, al ir al cajero, nos representa unos 200 pesos”





“Con 16.000 pesos de básico ya no somos pobres, somos indigentes. Se precisa un sueldo de 25.000 pesos y los municipales no lo están ganando. Se sacrifican de 3:00 a 6:00 de la mañana los que barren y son los que menos ganan. Junto con los que recolectan la basura no tienen posibilidad de horas extras y están por debajo del costo de la canasta básica”.





Gómez aseveró en CNM 93.3 que “es bonito lo que nos hablan pero vamos al supermercado y no alcanza para comprar la leche y el pan. Es difícil llegar a acordar porque no nos dan los números. Ahora habrá un aumento de tasas Y queremos saber de todo lo que recauden cuánto va a ir al municipal. Es difícil decirle al trabajador que este mes tampoco va a llegar”.









CONVENIO COLECTIVO





En otro tramo de la entrevistar pidió por la finalización del Convenio Colectivo de Trabajo para los municipales. Gómez dijo que desde hace 6 años esperan ese “convenio marco” para beneficiar a los empleados.





CONTAGIO DE AUXILIARES CON COVID





La referente de UPCN, que nuclea al personal no docente de los colegios, informó qué hay varios agremiados contagiados con coronavirus y que una de ellas está complicada en el Hospital.





Monica Gómez aseveró que la gran mayoría de los trabajadores escolares fueron inmunizados con al menos una dosis de la vacuna aunque pidió a los directivos escolares que “los protejan” porque son ellos los que abren el establecimiento y reciben a los alumnos.