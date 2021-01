VILLA GESELL: La joven madariaguense a la que le había incendiado su carro de licuados logró construir uno nuevo y ya vende en la playa

ZONALES

Hace casi una semana se conocía la historia de Sofía Colombo, la joven de Madariaga que trabaja en las playas del sur de Villa Gesell con la venta de licuados a quién le habían robado y vandalizado su carro.

Ahora, gracias al aporte de vecinos desinteresados de Madariaga, Pinamar y Villa Gesell, pudo construir uno nuevo y, como dice ella, mejorado con respecto al anterior. Ya está en la arena de nuevo y vende licuados a 350 pesos.

“Estoy contenta de poder volver a trabajar y quiero agradecer a la gente por cómo se movió. No tengo palabras porque si no fuera por ellos no hubiera podido seguir”

Al hablar con Por la 3 Derecho recordó que solía dejar su carro en 31 y playa hasta que alguien se lo llevó y lo prendió fuego.

Al recordar los mensajes de apoyo y llamados a su teléfono expresó que muchas personas “lloraban” al hablarle por la indignación y las ganas de ayudar. “Eso me dio mucha fuerza porque no me lo esperaba”.