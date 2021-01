EL REGRESO DEL TREN: Kicillof lanzó una chicana a Santoro al afirmar “Alguien decidió que acá tenía que haber una verdulería”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, al hablar del retorno del ferrocarril a Madariaga y Pinamar, hizo referencia al Mercado de la Estación que funcionó durante el año pasado en Divisadero cuando el lugar estaba inutilizado por el servicio ferroviario.

El mandatario bonaerense lanzó una frase que pareció coordinada con anterioridad porque ya había sido mencionada por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa al ser entrevistado por CNM en la estación de nuestra ciudad minutos antes.

“Alguien un día decidió que acá tenía que haber una verdulería y no una estación de tren. Y me parece que está muy bien porque dado que el tren no circulaba que se haga algo con un edificio tan fantástico y tan bonito. Pero en realidad este edificio se hizo para que haya una estación del ferrocarril de la Argentina”.