(VIDEO) MAR DEL PLATA: Golpeó salvajemente a una verdulera porque no le gustó la mercadería

ZONALES

En un ataque xenófobo ocurrido en Mar del Plata un cliente de una verdulería ubicada en la zona de Constitución se enojó con la empleada y el conflicto terminó con insultos, golpes y un llamado al 911.

"Se lanzó encima mío diciendo que le había pegado con una cadena a su señora pero nunca la toqué. Les dije que se fueran, él se abalanzó y me pegó una piña, me empezó a agredir y mi compañero se puso a cubrirme. Una me la pegó en la cabeza”, contó Gabriela, la empleada agredida.

En las imágenes se puede ver una situación muy violenta en la que el cliente empuja a la empleada y otro de los trabajadores se pone delante para defenderla. La mujer que acompañaba al agresor intenta frenarlo pero la situación se violenta cada vez más.

Según explicó una de las clientas del local que presenció lo ocurrido, el agresor fue a comprar junto a su pareja, eligió la mercadería pagó y se fue a su automóvil. De inmediato, volvió al comercio junto a su mujer, dejó la mercadería en el piso y empezó a exigir que se reintegre el dinero de la compra, con un elevado tono de voz.

“La señora me gritó diciéndome que era una boliviana de mierda y que me volviera a mi país. Estoy tratando de ubicar a estas personas para que les llegue la denuncia. Se le pudo ver la cara, no les importó nada", dijo la verdulera.

Desde la Comisaría Séptima señalaron que la mujer realizó una presentación, pero no instó la acción penal por lo que no existe un delito para investigar.