Su ex pareja la roció con nafta e intentó prenderle fuego la casa con su nene adentro: Se salvaron de milagro

La joven madre hizo pública la denuncia que efectuó una ampliación de denuncia ante la Comisaría Undécima por violencia de género e intento de homicidio ya que su expareja llegó hasta su casa de Villa Pegoraro, la roció con nafta y quiso prender fuego la vivienda donde se encontraba su hijo.

María Julia Soto es la damnificada, una joven madre de un niño de 5 años y que además cursa un embarazo de riesgo de seis meses. La mujer contó el calvario que viven junto a su hijo de 5 años vía redes sociales y pide protección ya que teme por su vida y la de su pequeño.

Según consta en la denuncia policial, en el intento de homicidio, el agresor también le prendió fuego un sector donde la joven tenía un espacio para el emprendimiento de venta de lencería, que servía de sustento económico.

“Me quiere matar”, así tituló la denuncia que publicó vía Facebook donde asegura que su expareja, Raúl David Soto, alias “Toni”, intentó quemarla viva y a su hijo el último domingo.

Sin embargo, gracias a la presencia de sus amigas, quienes ayudaron a sacar a su hijo de las llamas, logró escapar sana y salva.

A continuación el relato estremecedor de la mujer:

Quemó todo!!! luego se me acercó insultándome, muy sacado, como de costumbre y me baño en nafta y a una de mis amigas también; gracias a Dios la otra estaba afuera, vio la situación y lo sorprendió de espalda dándonos tiempo en ese forcejeo de volver a entrar entre las llamas envolverlo a mi hijo con una sábana y poder escapar por el medio del fuego.El no llegó a mí domicilio solo, estaba en su furgón acompañado de un amigo Adrián Obregón y una amiga, ambos desconcertados en apariencia dijeron que no sabían para lo que bajó a hacer. Aunque tengo dudas que también sean sus cómplices, ya que este amigo pasa las 24 horas del día y estuvo con él en toda la noche ya que al enfrentarlos se hicieron los desentendidos. Desesperada seguí corriendo con hacía mis amigas en la esquina corriendo sin mirar atrás, que lo tenían a mi hijo envuelto en las sabanas muy asustado, temblando la casa estaba ardiendo. Por suerte la policía llegó rápido, lo encontraron en pleno acto!!!! Lo detuvieron, pero como siempre tiene contactos y dinero tengo miedo que nada sea suficiente.

“ME QUIERE MATAR. Su nombre es Soto Raúl David (TONI ) Se los cuento porque si intenta de nuevo quemarme viva y embarazada con un hijo de 5 años, no voy a poder hablar mas...!!!! Hace un tiempo me separé de mí ex Toni con quien estuve 8 años, tengo su hijo de 5 años y estoy embarazada de 6 meses. Siempre sufrí violencia de toda índole física, psicológica, económica. Pero ayer ocurrió lo peor. Ingresó a mí casa violentando la entrada de la puerta a las 7 de la mañana, mi hijo estaba durmiendo y yo en el comedor con unas amigas que vinieron de visita. Seguro por ello reaccionó, porque momentos antes estuvo averiguando con familiares y amigos quienes estaban conmigo. Lo tenía todo planeado y tengo prueba de ello e incluso me denigro con un mensaje y una llamada amenazante un rato antes. Irrumpió la entrada con una botella de nafta, comenzó rociandome y prendiendo fuego la entrada de mí casa, para eso estábamos aterrorizadas con solo verlo romper la puerta, me quedé helada sujetando mi panza. Se quedó ahí terminado de quemar, donde tengo un pequeño emprendimiento de ropas y lencería.

Temo por mi vida la de mi bebé, mi hijo de 5 años. La madre de este monstruo, vive en la misma propiedad, la cual dividida de manera independiente cada casa. Ella avala el comportamiento de su hijo y a pesar que VIO que nos quiso matar lo encubrió y justificó todo diciéndome que me vaya a mi con sus nietos, tanta crueldad no se puede creer pero así de maldita es... Ahora con su hijo detenido, se burla de mí, salgo afuera me filma como esas taradas, enferma psicópata igual que el hijo, desde el dia ocurrido ella entra y sale de su casa cuando viene gente a mi casa. Porque las 24 horas estoy rodeada de familiares, amigas que velan por mí, mi hijo dia y noche... No sé con qué fin filma a lo mejor tapar con sus filmaciones que la gente va y viene las 24 hs queriendo encubrir el intento de homicidio de su hijo hacia mi. No estoy segura, no tengo a donde ir estoy en un embarazo de riesgo y avanzado y la justicia no alcanza!!! Mi vida corre riesgo y él puede salir en libertad.

Nadie nos aseguró que pueda seguir preso, tampoco tengo dinero para costear un abogado que actúe en este caso de suma urgencia. Aclaro ya hice la denuncia y la ratificación en la dirección, estoy esperando el fiscal me entreviste el martes para determinar, si el sigue preso... repito tiene familiares en la comisaría que me toca, por eso las denuncias anteriores nunca prosperaron... Por favor ayúdenme.... compartiendo que se enteren todos que clase de porquería de persona es el y su familiares. Les muestro las fotos para que esto tenga divulgación y no quede impune como otras denuncias”.

“SI APAREZCO MUERTA NO FUE UN ACCIDENTE”