George Clooney confirmó que le regaló 1 millón de dólares a cada uno de sus mejores amigos

El actor también recordó el momento en que creyó que moriría por un accidente de motocicleta y lo que hicieron los transeúntes mientras él yacía en el piso y clamaba por un médico que lo atendiera

Hace unos años, el mejor amigo de Clooney, Rande Gerber, sorprendió al revelar que el ganador del premio Oscar había invitado a su grupo de amigos a cenar y los había sorprendido a cada uno con una maleta que contenía USD 1 millón en efectivo.

Esto fue mucho antes de que Clooney, Gerber y otro socio comercial vendieran su marca de tequila Casamigos por mil millones de dólares.

En una reciente entrevista con la revista GQ, que lo tiene en portada, Clooney, de 59 años, dijo que cuando decidió regalar todo ese dinero a sus amigos estaba soltero, envejecía y no esperaba tener una familia. El actor y director ahora está casado con la abogada Amal Clooney y es padre de los gemelos Alexander y Ella, de 3 años.

“He dormido en sus sofás cuando estaba arruinado. Me prestaron dinero cuando estaba en quiebra. Me ayudaron a lo largo de los años. Amigos realmente buenos. Sin ellos yo no tendría nada de esto”.

“Somos muy unidos, tanto que pensé que si alguna vez me atropellaba un autobús me gustaría que ellos estuviesen en mi testamento, pero... ¿por qué esperar a que eso pasara cuando podía hacerles un buen regalo en vida?”.