“Lolo”, el cordobés de 5 años que gastó sus ahorros para comprarle bizcochitos a los bomberos

Una vez más los incendios no dan tregua en Córdoba y en distintos puntos de la provincia se desataron una serie de focos. Uno de los lugares afectados fue en Laboulaye donde también se conoció una historia emotiva que involucra a Lorenzo, un pequeño de cinco años.

Escribió su mamá en Facebook junto a la foto del pequeño y un bombero.

Lógicamente la publicación se llenó de “me gusta” y elogios al pequeño que tuvo semejante gesto.

Agregó emocionada, la madre.



Pero eso no es todo, ya que, en declaraciones a Crónica, Jessica Molina reconoció que fue el propio Lorenzo quien le dijo de llamar a los bomberos al ver que se quemaba un campo cercano a su casa.

“Continuamente quiere ayudar.

Por ejemplo, cuando la ropa ya no le entra, quiere que se la regale a alguien ‘que no tenga’, lo mismo sucede con los juguetes que ya no usa más”.