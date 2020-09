El intendente de Monte Hermoso podrá pedir el estudio de hisopado a quien ingrese al balneario

NACIONALES

"La aprobación de esta resolución surgió a raíz de la situación epidemiológica existente y el gran incremento de casos Covid-19 registrados en la zona aledaña al distrito, además de la inminente posibilidad de colapso hospitalario, lo que hace necesario extremar los cuidados para permitir el acceso a la localidad de propietarios no residentes".

El Concejo Deliberante del partido bonaerense de Monte Hermoso aprobó una resolución por la cual faculta al intendente a solicitar un estudio de hisopado a los propietarios no residentes que ingresen a la localidad balnearia, el cual será de aplicación opcional, se informó hoy oficialmente.Desde la comuna se indicó que "dicho hisopado deberá de ser realizado con 24 horas de anticipación y adjuntado a la documentación solicitada por el protocolo de acceso (nombre, DNI, número de teléfono, correo electrónico, patente del vehículo a utilizar, localidad y domicilio de residencia estable)", entre otros.

Agregó la municipalidad en un comunicado.



Se trata de la resolución 544, aprobada por el Concejo Deliberante, que indica que se solicitará al Departamento Ejecutivo "en caso de considerarlo necesario, requerir a los propietarios no residentes la presentación del resultado negativo de un hisopado de Covid-19 como requisito para ingresar".



Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, David Quintana, dijo hoy, que la ciudad ha "vivido históricamente del turismo y de la gente que se acerca a Monte Hermoso, que tiene su vivienda", y se preparan año a año para atenderlos de la mejor forma posible.



"A veces esta situación que no es para nada grata, que nos afecta a todos los argentinos, nos lleva a tomar este tipo de medidas para cuidarnos y restringir el acceso de Monte Hermoso".

Agregó el concejal a la prensa local.



En tanto, el pasado sábado propietarios no residentes del balneario bonaerense de Monte Hermoso rubricaron un acta con la comuna con el fin de poder ingresar a sus casas a partir del 21 de septiembre ya que no pueden visitarlas debido a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.



El acuerdo fue alcanzado luego que más de 200 vecinos de Bahía Blanca, Punta Alta y otras localidades se trasladaran en vehículos hacia el balneario con la intención de poder ingresar para ir a ver sus viviendas.



Fuentes comunales indicaron que se acordó "a partir del 14 de septiembre se abrieran los teléfonos para que los no residentes puedan pedir turnos para ir a sus casas, y tal como lo dispuso el Concejo Deliberante serán 200 automóviles por día y dos personas por auto los que puedan ingresar a partir del 21 de septiembre".