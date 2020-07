SEMANA DE LA DULZURA EN CUARENTENA: Una golosina por un beso virtual o un “codazo”

NACIONALES

"Quisimos mantener vigente la propuesta pese al contexto y por eso cambiamos el slogan a 'Un beso virtual por una golosina real".

"Este año decidimos que haya menos publicidad en la vía pública y reforzamos la comunicación directa al consumidor en estos espacios virtuales para incentivarlos a que no dejen de comprar los productos".

Es un clásico desde 1989. Del 1 al 7 de julio de cada año, la "Semana de la Dulzura" propone intercambiar "una golosina por un beso". Pero en tiempos de cuarentena y obligado distanciamiento social, el slogan tuvo que cambiar.Explica Ariel Korin, gerente de gestión de la Asociación de distribuidores de galletitas, golosinas y afines (ADGYA), la institución responsable de la campaña junto a empresas como Arcor y Mondelez.La expectativa es que la costumbre de regalar un alfajor, un chocolate o un bombón en estas fechas no se pierda, aunque no sea posible la contrapartida del beso salvo con aquellos con quienes se comparte el confinamiento.Para mantener vigente la propuesta, a través de las redes sociales oficiales (@semanadeladulzura en Instagram y Semanadeladulzuraok en Facebook) habrá desafíos en los que se podrá participar por sorteos de bolsas de golosinas.Cuenta Korin.Pese a que durante la cuarentena que comenzó en marzo la mayoría de los kioscos de la Ciudad se mantuvieron abiertos, el consumo de golosinas bajó alrededor de un 50% en estos meses, según registros de ADGYA. "Hay un tipo de golosinas en particular que son las confituras azucaradas como caramelos, chicles, chupetines, que se consumen por impulso en los kioscos, y al no haber gente en la calle y estar cerradas las escuelas, eso bajó mucho", señala Korin.Mientras tanto, en redes sociales los usuarios ya comenzaron a compartir memes aludiendo a cómo se vive la Semana de la Dulzura en tiempos de distanciamiento social, con frases como "una golosina por un codazo".