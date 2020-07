SANTA FE: El asesino de Julieta Del Pino la mató de un botellazo, cinco puñaladas y la cubrió con cal

NACIONALES

Los datos que arrojaron las primeras pericias en la investigación por el femicidio de Julieta Del Pino evidenciaron la brutalidad con la que fue asesinada por su ex pareja y confeso femicida, Cristián Chorizo Romero (28) en la localidad santafesina de Berabevú.L a chica de 19 años recibió un fuerte golpe en la cabeza con la botella, seguido de cinco puñaladas y su cuerpo fue enterrado en una fosa cubierta con cal en el patio del Romero, único detenido por el crimen, según contaron investigadores al portal CMN.Aún restaban los resultados de la autopsia, que se llevará a cabo este lunes en Venado Tuerto, y permitirá establecer el causal de muerte y cómo ocurrieron los hechos, aunque todo indicaría que a Julieta la violaron antes de matarla.Por otra parte, aclararon los investigadores, no descartaban que al menos dos personas más hayan participado del femicidio.Es por ello que, en una disposición judicial, ordenaron allanamientos en la localidad de Godeken, a unos 10 kilómetros de Berabevú, en busca de un cómplice.Julieta fue vista con vida por última vez el viernes pasado, cuando regresaba en bicicleta a su casa de esa ciudad santafesina, a 166 kilómetros de Rosario, luego de salir de su trabajo.Los voceros judiciales detallaron que como no llegó a su domicilio, la madre -que fue la última en comunicarse por teléfono con ella ese día- realizó una denuncia por averiguación de paradero y comenzó un operativo de búsqueda, al que se sumaron familiares y vecinos.Por orden de la fiscal de Melincué, Susana Pepino, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Agrupación de Unidades de Orden Público de Beravevú, personal de la Sección Canes y bomberos iniciaron rastrillajes en distintas zonas.En base a testimonios y el elevamiento de cámaras de seguridad del pueblo, los investigadores comenzaron a sospechar de Romero, quien fue demorado durante un operativo en que debió ser rescatado de un grupo de vecinos que intentó lincharlo.Tras el arresto, la fiscal ordenó allanar su casa, situada en Güemes 354, de Berabevú, donde los efectivos detectaron en un patio un pozo, en cuyo interior hallaron el cuerpo de la chica tapado con cal, añadieron las fuentes.La fiscal luego dispuso la aprehensión del sospechoso, quien era conocido de la víctima y, según vecinos, tenía antecedentes de violencia y drogas, para que sea sometido a la audiencia imputativa entre este lunes y martes, adelantaron las fuentes.El femicidio de Julieta causó gran conmoción en su pueblo natal, donde llevaron a cabo marchas tanto allí como en Rosario, para pedir Justicia y exigir el esclarecimiento del hecho.