La enfermera de San Clemente que caminó 10 km para llegar a su casa, habló con CNM Radio y brindó detalles de la pesadilla que vivió para ingresar a La Costa

ZONALES

“Sos la única que no ingresó”

“Empecé a caminar, sabía que no había otra forma”

“Yo no podía más, me dolían los brazos”. “Ya había caminado 2 kilómetros”

“Yo les agradecí”

“Contaron que me habían interceptado caminando por la ruta, habiendo violado el retén y que sería trasladada por defensa civil a un centro de aislamiento”

“Nadie me llamó para disculparse, ni el intendente, ni nadie del municipio”

“Mi problema es la Policía Municipal, porque la Policía Provincial siempre me autorizó a ingresar y me aseguró que tenía todos los papeles en regla y que no había motivos

para detenerme”.

“Me presenté con el artículo 1 del decreto 345 y con toda la documentación en mano (Cuidar, acreditación de personal esencial, DNI con domicilio en La Costa, Matrícula Nacional de Enfermería, testeo de PCR para Covid-19 (-) a dos días anteriores) y de todos modos me negaron el ingreso”



“Quiero tener el mismo derecho que otros personales de salud a ingresar a mi casa y poder ver a mis hijos”

En diálogo con CNM Radio, Yanina Marchesani contó detalles de la injusticia que tuvo que padecer para poder llegar a su casa y ver a sus hijos.Yanina vive en San Clemente con su familia, pero trabaja actualmente en La Plata.Por la falta de empleo en La Costa, decidió probar suerte en Buenos Aires. Contó que se cruzó en varias ocasiones al Director de Salud de La Costa y le pidió trabajo, pero el funcionario le dijo que no estaban contratando reingresantes.Al inicio de la pandemia, Yanina nuevamente se acercó al municipio para conseguir un trabajo, pero el Director de Salud simplemente informó que se había olvidado de ella y que infelizmente ya no había más lugares y le dijo:Pasaron los días, y ella no tenía qué decirles a sus hijos. No tenía cómo darles de comer.Contó que por una cuestión monetaria y no haber transporte público, no consigue volver a su casa en San Clemente a ver a sus hijos.Asimismo, sostuvo que cuando volvió a La Costa la anterior vez, presentó toda la documentación correspondiente y no tuvo inconvenientes.Lamentablemente de esta vez, no tuvo la misma suerte.Aseguró que la retuvieron en el retén durante 4 horas diciéndole, que no iba a poder ingresar a la ciudad, o si ingresaba tenía que ir a un hotel aislamiento por 14 días, pero ella les dijo a los policías que no tenía esos días de franco y solamente quería ver a sus hijos.De todos modos, le negaron esa posibilidad y hoy se encuentra en una casa propia que alquila en temporada y puede ver a sus hijos únicamente a través de la ventana.Recordó cómo fueron esas horas, debajo de la llovisna, con mucho frío y su preocupación crecía cada vez que se hacía más oscuro.Sabía que no había forma de llegar a San Clemente de Lavalle y que podría hacerlo únicamente a pie.En el transcurso del camino, recibió un mensaje por WhatsApp de una persona que le envió el decreto 345 donde ampara al personal de salud a transitar sin restricciones.Ella continuó caminando por la ruta, y atrás la seguía una patrulla municipal que intentó insisitirle en regresar al retén, pero ella se negó.Recien en el kilómetro 386 de la ruta, le ofrecieron llevarle los bolsos.Luego más adelante, personal de la patrulla municipal, ofreció llevarla en la caja del vehículo y Yanina contó que se subió por propia voluntad.Al llegar al control policial de la entrada a San Clemente, la policía recibió su documentación y autorizó su ingreso, sin inconvenientes y además la tranquilizaron y defensa civil la alcanzó hasta su casa.Sin embargo, en ese momento se acercaron varios periodistas para filmar, fue en ese momento que Yanina se acercó al periodista del Intendente Cristian Cardozo y le expresó su indignación y la injusticia que había pasado.La enfermera sostuvo que el municipio de La Costa editó y publicó la nota distorsionando la realidad.Indignada Yanina, pidió contar nuevamente la verdad de los hechos, pero se lo negaron.Y agregó:Y, por último, concluyó esperanzada: