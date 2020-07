ERROR MÉDICO: Murió de neumonía, lo cremaron como si tuviera COVID-19, pero ahora el test dio negativo

NACIONALES

El miércoles 8 de julio falleció en el Hospital Cuenca Alta el vecino Fabián Abellaneda, domiciliado en Alejandro Petión.El jubilado, de 78 años, había sido internado la semana anterior con un cuadro de neumonía.Cuando el servicio fúnebre fue a retirar el cuerpo, el personal del Cuenca informó que Abellaneda había muerto de Covid-19. Es lo que dice en el acta de defunción firmado por la médica Tamara Bernardini.Grande fue la sorpresa de los funebreros, que no habían sido informados por la familia de la causa de muerte. Tuvieron que volver a la base de Cañuelas para preparar un servicio especial de acuerdo al protocolo y así trasladar el cadáver a Burzaco, donde fue cremado por decisión familiar.Ante el llamado de la cochería, la familia también reaccionó con sorpresa: hasta ese momento nadie les había mencionado la causa de muerte.Este miércoles (siete días después del deceso) los familiares recibieron el resultado del hisopado analizado en Instituto Biológico Dr. Tomás Péron de La Plata: Negativo para Covid-19.Abellaneda, nacido el 21 de enero de 1942 en Santiago del Estero, vivía en la calle General Hornos de Alejandro Petión con una sobrina. A partir de estas idas y vueltas su familia se comunicó con InfoCañuelas, entregando copia de la Partida de Defunción y la Constancia de Estudios de Laboratorio.“Falleció el 8 de julio de 2020, a las 21:40 hs., en HGA Cuenca Alta Pres. N. Kirchner siendo la causa de defunción Paro Cardíaco, Insuficiencia Respiratoria y Neumonía por Covid-19 constatado por la Médica Tamara Bernardini matrícula M.P. 335957, según certificado médico n° 0100172910, de sexo Masculino, edad 78, de profesión jubilado...” dice la Partida emitida por el Registro de las Personas que reproduce textualmente el contenido del acta de defunción firmada por la médica actuante.“¿Cómo pueden sacar un certificado con Covid positivo sin tener el resultado? ¿Si no tenían un resultado, cómo pueden decir que tiene tal patología cuando no la tiene? Segundo, si tenía Covid, ¿por qué no llamaron a la familia para decirle que se aísle?. Nadie llamó del Cuenca o del Marzetti para aislar a los contactos estrechos. La familia se enteró por la cochería” describió un familiar del paciente.En síntesis, desde la fecha de muerte (8 de julio) a la fecha de recepción del resultado (15 de julio) pasó una semana y durante todo ese período el sistema de salud dio por supuesto que Abellaneda había muerto por Coronavirus, pero no le indicó ninguna medida de profilaxis a la familia. Tampoco, por supuesto, fue incluido en las estadísticas de mortalidad del distrito. InfoCañuelas intentó comunicarse con algún responsable del Hospital Cuenca Alta para solicitar una explicación, pero no hubo respuesta.Esta situación plantea un interrogante central: ¿qué sucede si después de la cremación surge alguna duda respecto al tratamiento aplicado al paciente? La familia ya no tiene la prueba (el cuerpo) para accionar judicialmente contra el sistema de salud.Es lo que sucedió con Nélida Zamudio, de 46 años, quien tras una semana de internación en el Marzetti fue derivada al Cuenca. Allí se constató que tenía una infección abdominal avanzada por causa de una peritonitis. El certificado de defunción también habría mencionado el Covid-19 como causal de muerte, pero ante las dudas, su familia rechazó la sugerencia de cremarla. Ayer, martes 14, la familia recibió el resultado del test: negativo para Coronavirus.A partir de la denuncia de Oscar Nochetti, esposo de Zamudio, la Fiscalía 1 de Cañuelas inició un expediente bajo la carátula “Averiguación de Causales de Muerte”. El fiscal Lisandro Damonte ya solicitó el informe de la autopsia y la historia clínica, entre otros documentos.