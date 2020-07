El padre de una de las turistas francesas asesinadas en Salta volvió a pedir “justicia” para uno de los condenados

NACIONALES

"A pesar de mi edad, el deterioro progresivo de mi salud y las dificultades de desplazamiento causadas por la pandemia de Covid-19, no renunciaré jamás de instar a las autoridades argentinas a investigar seriamente los hechos para que la verdad sobre lo sucedido finalmente se conozca".

"Argentina debe en adelante hacer justicia a Francia aclarando las condiciones reales de las ejecuciones de Cassandre y Houria".

"Argentina también debe corregir el destino injusto de dos de sus propios ciudadanos", Vera (40) y Daniel Vilte.

"Respaldar sin reservas las sentencias del Poder Judicial de Salta contra Vera sería una falta contraria al principio de derecho a un juicio justo".

"Privar de su libertad a un hombre sobre quien no pesa ninguna carga razonada es un dolor extra para mí".

"Me gustaría mucho, antes de morir, esperar a que salga de la cárcel para abrazarlo".

El caso

A poco de cumplirse nueve años del doble crimen de las turistas francesas en la Quebrada de San Lorenzo, en Salta, el padre de una de las víctimas le escribió una carta a los jueces de la Corte Suprema de Justicia en la que los exhorta a reanudar las investigaciones "para conocer toda la verdad" y a absolver a uno de los condenados, Clemente Vera, a quien cree inocente.Cassandre Bouvier (29) y Houria Moumni (23) fueron encontradas asesinadas el 29 de julio de 2011 en la zona conocida como de El Mirador, a unos 15 kilómetros del centro de Salta. El caso causó conmoción.Expresó Jean-Michel Bouvier, el padre de Cassandre.En la carta que el 7 de julio Bouvier les envió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pidió que "los responsables de los crímenes y sus cómplices (sea cual fuere su rango social) sean juzgados de acuerdo a derecho".Luego, sostuvo que:Y agregó:En este sentido, indicó que Vilte fue "completa y justamente exonerado de los crímenes", y "debe ser compensado por el daño sufrido" por haber pasado casi tres años en prisión "por nada".Al hablar de Vera, el francés destacó que fue "absuelto en primera instancia y liberado" y que "fue devuelto a prisión, aunque no se presentara en su contra ninguna prueba científica incontestable". No es la primera vez que reclama su inocencia.En el texto, el padre de Cassandre hace referencia a los ADN "no identificados descubiertos por expertos franceses, y que no se adjuntaron a la investigación" en la etapa de instrucción, que a su entender deben ser "objeto de retratos de robots".Asimismo, se refirió a las muestras de ADN "sin explotar perdidas en el Poder Judicial de Salta" y, recientemente, "encontradas en una de sus cajas fuertes", que deben ser sometidas a "una doble peritación (argentina y francesa) sin demora".Manifestó Bouvier en la misiva a los miembros del máximo tribunal de justicia.Además, consideró que "rechazar la reanudación de las investigaciones para conocer toda la verdad sería, por un lado, un insulto a la memoria de las víctimas y sus familias y, por otro lado, una ofensa contra la justicia internacional".En otro párrafo, Bouvier comentó que "Cassandre era un alma hermosa" y destacó que su muerte y la de Moumni "es una injusticia que aún espera ser reparada".Escribió sobre la situación de Vera el hombre que en estos 9 años viajó varias veces a Argentina por la causa e incluso presenció el juicio oral en 2014.El padre de la víctima terminó la carta a la Corte con la frase: "¡Salve a Clemente Vera! ¡Sálvame!".En abril último, el propio Bouvier encabezó una campaña a favor de la libertad de este condenado y dijo:Las turistas francesas fueron encontradas asesinadas el 29 de julio de 2011 en la zona de El Mirador, en la Quebrada de San Lorenzo.Por el doble crimen, el 2 de junio de 2014, la Sala II del Tribunal del Juicio salteña condenó por unanimidad a Gustavo Lasi (33) a la pena de 30 años de prisión como autor del "robo calificado por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado, y doble homicidio calificado criminis causa".En el mismo fallo, el tribunal condenó a Omar Darío Ramos (55) y Antonio Eduardo Sandoval (70) a la pena de dos años de prisión condicional por "encubrimiento calificado", mientras que a Daniel Vilte Laxi (32) y a Vera los absolvió por el beneficio de la duda.Sin embargo, el 3 de febrero de 2016, la Sala III del Tribunal de Impugnación salteño revocó la sentencia absolutoria de Vera y lo condenó a la pena de prisión perpetua por considerarlo coautor de los mismos delitos que Lasi.Esta decisión fue apelada por la defensa de Vera ante la Corte de Justicia de Salta, que rechazó el recurso extraordinario, razón por la cual, la organización "Innocence Project" que lo patrocina, presentó una queja ante el máximo tribunal del país.En un dictamen favorable a las pretensiones de la defensa y que emitió el 12 de junio pasado, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, opinó que "corresponde hacer lugar a la queja interpuesta" y "declarar parcialmente admisible el recurso extraordinario".Casal también se pronunció a favor de "revocar en esa medida el pronunciamiento impugnado y devolver las actuaciones para que -en materia de su propia competencia- el superior tribunal de la provincia dicte uno nuevo, con arreglo a derecho".Al momento del doble crimen, Vera era un baqueano en la zona de San Lorenzo y cuando fueron encontrados los cuerpos de las turistas francesas se ofreció a guiar a los policías hasta el lugar del hallazgo.Pero luego Lasi aseguró que él cometió el hecho, obligado a punta de pistola por Vera y Vilte Laxi.