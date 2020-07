AYACUCHO: Ya son 8 los contagios confirmados de COVID-19

ZONALES

Luego de los 2 primeros casos Positivos de Coronavirus en esa ciudad, se sumaron esta tarde 6 nuevos casos positivos según el parte oficial.Recordemos que los 2 primeros casos Positivos surgieron de personas que se encontraban en un campo a no mas de 20 kilometros de la planta urbana, a raíz de esto el gobierno decidió volver a Fase 4.Si bien, aun no se conocen detalles se sabe que hay 5 nuevos casos positivos que surgieron a raíz del contacto con los primeros 2.Ahora se debe trazar un nuevo mapa de contactos estrechos para intentar frenar la propagación.Por otro lado, se sumó un positivo más que no tuvo contacto aparente con los demás contagiados.