ANSES IFE: Enteráte qué día cobrás del mes de julio: Te mostramos el calendario completo

NACIONALES

Se continúa con el cronograma de pago para los beneficiarios del bono de $10000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que habían informado el CBU.Anses pone en marcha el nuevo calendario de pago del bono de $10000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), lanzado en el marco de la cuarentena por coronavirus. Con inicio este jueves 2 de julio, los DNI terminados en 0 verán el monto depositados en sus cajas de ahorro.El cronograma oficial de Anses está ordenado según el número de terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), en los días hábiles.• DNI terminados en 0: el jueves 2 de julio• DNI terminados en 1: el viernes 3 de julio• DNI terminados en 2: el lunes 6 de julio• DNI terminados en 3: el martes 7 de julio• DNI terminados en 4: el miércoles 8 de julio• DNI terminados en 5: el lunes 13 de julio• DNI terminados en 6: el martes 14 de julio• DNI terminados en 7: el miércoles 15 de julio• DNI terminados en 8: el jueves 16 de julio• DNI terminados en 9: el viernes 17 de julioAnses informó que los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000 que cobraron la primera tanda a través del Correo Argentino deberán informar un CBU para estas nuevas fechas. Para este grupo de beneficiarios aún no está establecido el calendario de pagos.No me llegó la tarjeta de débito para cobrar el IFE:Por este motivo, las personas que ya fueron aprobadas para recibir el segundo IFE pero no tienen tarjeta de débito tienen tres opciones:• Llamar al banco elegido para cobrar los $10.000• entrar a la página web y pedir un turno para cobrarlo por ventanilla.• La otra opción, que facilitan la mayoría de los bancos, es entrar a la web del banco elegido, pedir un código de extracción y retirar la plata por cajero automático.Cobro del IFE por Cuenta DNI del Banco Provincia sin tarjeta de débito:• Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia con la que se podrá recibir el IFE. La app genera una cuenta bancaria gratuita donde el organismo previsional podrá depositar el bono de $10000. Luego el beneficiario podrá retirar el efectivo en cualquier cajero de la Red Link identificado con Punto Efectivo sin necesidad de tener la tarjeta de débito.Por otra parte, la cuenta DNI permite comprar en comercios, hacer transferencias, enviar y recibir dinero y recargar el celular y las tarjetas de transporte.