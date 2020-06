(VIDEO) SANTA CLARA: Camina 400 km para pedir justicia por la muerte de su hijo

El hecho se produjo el 27 de julio de 2017 en la rotonda del segundo ingreso a Santa Clara del Mar. Allí, Pablo Sebastián Pérez, oriundo de Mar del Plata, atropelló a Martín con su vehículo a una velocidad de más de 170 kilómetro por hora. “Martín iba a trabajar en su moto y de repente se encontró con el automóvil”, relató Ovejero, que el martes 9 decidió emprender la caminata desde Santa Clara del Mar hacia Capital Federal para pedir justicia.El imputado quedó libre hace tres años, nunca estuvo preso: “Ya me cansé de tener que vivir con un dolor que es muy complicado y que la Justicia tenga este accionar realmente lo considero una tortura”, manifestó el padre del joven fallecido.Ante esto, comentó: “Encontré esta manera de manifestarme solo, respetando la pandemia, camino a Buenos Aires si allá me quieren recibir, bien, si no lo quieren hacer, me voy”.En su travesía, está parando en los puestos camineros de la ruta 2 y contó que la policía es empática con él. Va equipado con una carpa liviana, una bolsa de dormir térmica y una dieta. “Estoy manifestando para que la gente sepa qué le pasa a muchos familiares de víctimas y que esto le puede pasar a cualquiera, si me reciben o no en la Rosada no me interesa, yo quiero hablar con el presidente porque he denunciado a un fiscal Pablo Cistoldi e intenté hacer la denuncia por el accionar de la jueza Jorgelina Camadro”, señaló.El padre de Martín dijo que “no podés vivir tratando de hacer un duelo y que paralelamente la justicia te destroce”. “Me cansé, nos casamos todos de que nos falten el respeto, de que todo sea para los imputados, se los deje libres, así que encontré esta manera de manifestar”.Además, cuestionó: “Esto se tendría que haber terminado hace un año, el imputado estar preso por lo que estoy contando y en la caratula debería decir homicidio simple con dolo eventual y dice homicidio culposo agravado, pero estamos hablando de un tipo que ingresó a una rotonda a 180 kilómetros por hora e impactó a esa velocidad, ahí ya es un tema penal, la condena no es entre tres y seis años. Esto no fue un accidente, fue un siniestro”.