MADARIAGA – SANTORO: “ Es una mala noticia; esperada porque sabíamos que íbamos a tener un caso”

MADARIAGA

El intendente Esteban Santoro fue la primera voz oficial que salió a confirmar que hay un caso de coronavirus en la ciudad. Se trata de un paciente menor de edad que se encuentra internado en el Hospital Municipal en buen estado de salud pero que ingresó esta mañana con problemas respiratorios.El mandatario indicó que estaba en su despacho junto a al secretario coordinador Miguel Vallo trabajando y en pleno análisis de la situación.“Lo que nunca queríamos anunciar me toda decirlo hoy: tenemos el primer caso de coronavirus en la ciudad”; expresó al comenzar a hablar.Recordó que desde el inicio de la pandemia se contabilizaron 84 días sin ningún tipo de problemas y Madariaga había entrado a la Fase 5 con muchos permisos. Ahora, habrá un retroceso hacia la Fase 4 y eso es lo que se estudiaba en las esferas gubernamentales.“Madariaga no es una isla y era muy factible que pase”, explicó el intendente, quién dijo que la información le fue confirmada entre las 19:30 y las 20:00 horas.Anticipó que mañana se reunirá el Comité de Crisis para analizar los alcances de nuevos decretos y reglamentaciones para reorganizar la cantidad de permisos y áreas que no podrán abrir sus puertas por las próximas tres semanas.