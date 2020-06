MADARIAGA: Desde El PAMI aseguran que no habían habilitado el traslado de abuelos

El texto del comunicado:

Mediante un comunicado la sede local del PAMI explicó que el lugar no cumple con las condiciones de confort y bioseguridad que se exigen.La semana pasada, desde el municipio habían informado que el ministerio de Salud de la provincia habían autorizado la operatividad del Centro de Jubilados Roque Zotta.Durante la noche del domingo, Camuzzi gas realizó una inspección a pocas horas de la llegada de los abuelos e instó al cambios en el sistema de calefacción dado que se estaban usando pantallas en el recinto.“En el marco de la pandemia por Covid-19, el Departamento Ejecutivo de General Madariaga toma la decisión política de trasladar a los afiliados de Pami que residen en el Hogar de Ancianos "La Sagrada Familia" ubicado en el predio del Hospital Municipal, hacia el Centro de Jubilados y Pensionados sin la debida autorización de las autoridades de Pami, quién en reiteradas oportunidades le expresara al Ejecutivo las razones por las cuales no debía llevarse a cabo dicha medida, incumpliendo lo establecido por convenio firmado entre la institución y el Municipio.En este sentido, el Centro de Jubilados y Pensionados carece de la habilitación correspondiente que obedece a condiciones específicas de bioseguridad y confort que Pami exige para sus afiliados.Además, teniendo en cuenta que rige para todo el país una medida excepcional que el Gobierno Nacional adopta en un contexto crítico y con el fin de proteger la salud de todos los ciudadanos, como lo es el aislamiento social, preventivo y obligatorio, es importante prever entre otras medidas, el hacinamiento y la forma de traslado de los abuelos.La decisión política adoptada por el Ejecutivo y la Secretaría de Salud de Madariaga, fundamentada por sus propios dichos promocionando el traslado por diferentes medios de comunicación locales y regionales, donde se dice "con la autorización o sin ella trasladaremos a los abuelos", pone en manifiesto la parcialidad de la medida, no reconociendo las recomendaciones que les fueran realizadas en su momento por el Instituto.Pami tiene como objetivo el bienestar de sus afiliados, promoviendo el compromiso ineludible de velar por la salud de sus afiliados, no desestimando esfuerzos para cumplir y garantizar su objetivo fundamental que es la asistencia integral de nuestros adultos mayores”.