Las clases podrían retomarse en la Costa Atlántica después de las vacaciones de invierno

ZONALES

Lo confirmó el Ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta al brindar una entrevista a Canal 8 de Mar del Plata. Sin embargo, el jefe de la cartera educativa, indicó que la decisión final será del gobernador Axel Kicillof y su equipo educativo.“Para planificar el regreso a las aulas se vincula a la realidad epidemiológica que sabemos que es distinta en los distintos lugares de argentina. La vuelta a la escuela va de la mano de los protocolos en donde hay que mantener el distanciamiento social. Otro componente es el consenso social para volver”, comentó el funcionario.“Vamos a poder estar volviendo a la escuela luego de las vacaciones de invierno pero por supuesto esto es día a día”, indicó.Para poder reabrir las escuelas es necesario que la circulación del COVID-19 sea bajísima o nula en los distritos. Una alternativa es que las clases sean semi-presenciales; es decir que un cupo de alumnos concurra lunes, miércoles y viernes y los restantes martes y jueves.“El ingreso va a ser escalonado a la escuela no solo para que no se satura el ingreso físico, sino el transporte”, puntualizó el ministro de Educación.“No van a poder ir todos los niños de manera simultánea no solo en el aula sino en los espacios comunes”, agregó.En tanto, remarcó que “lo importante es que tampoco haya vínculo entre los integrantes de distintos grados. Hay que disminuir el riesgo al máximo. Cada director luego desplegará todas las medidas y adaptarlas a la realidad heterogénea de nuestra escuela”.“Lo presencial con lo virtual va a ser algo con lo que vamos a tener que convivir en este sistema dual”, finalizó Trotta.