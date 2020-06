ENTRE RÍOS: Compartieron un mate, generaron un brote de coronavirus y Colón volvió a Fase 1

NACIONALES

El Intendente de la localidad entrerriana, José Walser, afirmó que los 18 contagios detectados en menos de una semana surgieron por “un grupo reducido” que compartió la infusión en un gimnasioPor un mate compartido, varias personas contrajeron coronavirus en la ciudad entrerriana de Colón, que debió volver a la fase 1 del aislamiento social, según informó el intendente José Luis Walser.El jefe comunal dijo que los 18 contagios de coronavirus detectados en menos de una semana surgieron cuando “un grupo reducido” compartió el mismo mate en un gimnasio local.En esa ciudad del este entrerriano fueron aisladas más de 120 personas a la espera de los resultados de las pruebas a las que fueron sometidos y todo el departamento debió regresar a la fase 1 del aislamiento, social, preventivo y obligatorio por 14 días, ya que hay transmisión del virus por conglomerado.Además, en las vecinas Liebig y San José (con tres nuevos casos) también se debió volver a la fase inicial del aislamiento, mientras en el resto de la provincia comenzó la etapa que el presidente Alberto Fernández, en su último anuncio de extensión de la cuarentena, denominó distanciamiento social.La directora del hospital local, Norma Hernández, “nos decía que ve algunas conductas que todavía no se han podido revertir, el mate y las reuniones entre amigos, foco por el cual se desarrolló todo este contagio”, apuntó el intendente.El jefe comunal destacó el “importante trabajo del equipo sanitario” y pidió a la población “tomar conciencia que la principal herramienta es el trabajo que haga cada uno saliendo lo mínimo e indispensable de la casa y cumpliendo con todas las medidas de higiene”.“La gente está muy enojada con lo que pasó, se había recuperado actividad y estábamos en una fase de flexibilización casi absoluta”, dijo Wasler, quien solicitó “convertir esa bronca y zozobra en responsabilidad”.También detalló que inició un procedimiento ante el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, por el incumplimiento al aislamiento que generó el pico de casos.Por su parte, la citada Norma Hernández, quien encabeza el centro asistencial local, explicó que registraron “el árbol de contagios” luego de interrogar a los casos positivos y se comunicaron con las personas con las que mantuvieron contacto estrecho. Asimismo, pidió que “quienes no estén sintomáticos igualmente cumplan el aislamiento domiciliario estricto durante 14 días a partir de la fecha del último encuentro” con alguno de los afectados.Finalmente, remarcó la necesidad de “cambiar ciertos hábitos", de ser constantes con “el lavado de manos, el uso de tapabocas, la distancia social” y de “evitar esa costumbre argentina y entrerriana que es compartir el mate para cortar la posibilidad de seguir contagiando”.Días atrás el gobernador Gustavo Bordet se había referido a la situación de Colón y dijo que “por la irresponsabilidad de pocos hoy ponemos el riesgo la salud y las fuentes de trabajo de muchos entrerrianos”.”Cada medida que tomamos desde el gobierno no es un capricho, sino que tiende a cuidar a la sociedad", expresó Bordet en rueda de prensa. El mandatario provincial pidió reforzar la “responsabilidad individual, conducta ética y cívica de cada ciudadano”, ya que se ha “trabajado y avanzado mucho” y buscan “cuidar lo logrado”.En tanto, a nivel nacional el Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que durante las últimas 24 horas se registraron 18 muertes y 1.226 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 25.987 y las víctimas fatales suman 735. De esos 1.226 contagios confirmados, 4 corresponden a la provincia de Entre Ríos.