ANMAT prohibió la venta de un alcohol en gel

NACIONALES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica a través de la disposición 3696/2020 estableció hoy la prohibición del “uso y la comercialización en todo el territorio nacional del producto descripto como:• “LOLET ALCOHOL EN GEL- DESINFECTANTE PARA MANOS. Establecimiento elaborador legajo Nº 7398, Paysandú 1446- CABA-Res 155/98”.El organismo explicó que “la firma LABORATORIO NEW ZEN SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA fue dado de baja mediante Disposición ANMAT Nº 8901/15 con fecha 27 de octubre de 2015” y confirmó que “se verificó que el producto se encontraba inscripto a través del Sistema de Cosméticos grado 1 mediante tramite Nº 3845/2016, declarándose como elaborador contratado a la firma LABORATORIO SHE SOCIEDAD ANÓNIMA legajo Nº 2641, y como titular a Matías CERBINO”Se trata de un producto por lo cual los datos descriptos en el rótulo no coinciden con los datos del titular y del elaborador y al ser consultado con la empresa LABORATORIO SHE S.A.la misma negó su fabricación.