Alberto Fernández aseguró que sigue vigente la idea de expropiar Vicentín si el juez rechaza el plan de Perotti

NACIONALES

El presidente Alberto Fernández advirtió este sábado que "no queda otro camino que expropiar" la cerealera Vicentin si la Justicia rechaza la intervención que propuso el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti."De ninguna manera hubo marcha atrás con Vicentin. Los accionistas de la empresa hablaron conmigo reclamando que el Estado se hiciera cargo porque no estaban en condiciones objetivas de sostenerla. Nosotros analizamos el caso y vimos a una empresa en crisis, rodeada de un sinfín de problemas, presuntas estafas a bancos nacionales por créditos que recibieron y hasta denuncias de lavado y maniobras en negro", comenzó el presidente el diálogo con la radio El Destape.El mandatario evitó emitir un juicio sobre esas denuncias porque "todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario", aunque explicó eso lo hizo sentir "impedido de negociar un rescate con los accionistas"."No siento que sea ético que ante semejantes sospechas yo vaya a negociar con esos accionistas. Entendí que la única alternativa viable era la expropiación. Es un camino, no un objetivo. Y eso generó mucho revuelo. La palabra expropiación por ciertos sectores es vista como violenta; hace pensar en la idea de que el Estado se quiere apropiar de bienes que son de ellos", planteó.Y siguió, en esa línea: "No estamos atacando la propiedad privada, estamos rescatando a una empresa en quiebra, cuyos dueños le pidieron al Estado que se haga cargo. Si no yo parezco un loco que se levanta y pide expropiar".El jefe de Estado remarcó que la intervención estatal de Vicentin puede hacerse “por vía de concurso o por la vía de la expropiación”. "Valoro enormemente el esfuerzo de Perotti y espero que el juez nos de la derecha. (...) Si no me dejan esta opción, no tengo otro camino más que la expropiación", advirtió.Consultado sobre el fallo del juez Fabián Lorenzini que ordenó reponer al directorio de la compañía por un plazo de 60 días y les otorgó el rol de veedores a los interventores designados por Gobierno, Fernández disparó: "Son llamativas las conclusiones a las que llega el juez, con el que absolutamente discrepo. Es disparatado, es un dislate jurídico de magnitud. (...) El juez es un juez concursal; yo soy el Presidente de la Nación".Fuente: Clarín