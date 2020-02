MAR DEL PLATA: Le robaron la perrita a una nena con síndrome de down:Ofrecen recompensa

ZONALES

Una familia marplatense del barrio Zacagnini fue víctima de un grupo de delincuentes que se robaron a su mascota, una bulldog francés de 9 meses. Una adolescente de 16 años con síndrome de down está desesperada por lo que sus padres ofrecen una recompensa.El hecho ocurrió en la madrugada del domingo. Franco, uno de los hijos de la familia, regresó a su domicilio de trabajar pasadas las cuatro de la mañana y decidió bajar de su departamento a pasear a dos de sus tres mascotas en un patio interno del complejo de edificios en el que vive, ubicado en las inmediaciones de Avenida Tejedor y Estrada."Salí con Diva y mi otra perra para el lado de Estrada, siempre teniéndola en el alcance visual. Ella empezó a caminar, me distraje un momento con la otra perra y cuando me acerqué a buscarla ya no estaba. Eso fue lo último que supe de Diva", explicó el joven.El aporte de las cámaras de seguridad de la zona permitió revelar que "dos hombres se asomaron en una entrada del edificio, la tomaron y escaparon hacia el lado de Beltrán en una moto gris o blanca". Según confió Franco, en las imágenes se puede observar las orejas y los ojos de la bulldog francés.Su hermana Victoria, de 16 años con síndrome de down, está desesperada, "Ella es muy apegada a Diva, siempre duermen juntas. Se buscan una a la otra para ir a dormir. Tiene mucha angustia, no está tranquila", comentó.Ante esta situación, Franco y sus padres ofrecen una recompensa para dar con el paradero de la perra. Ante cualquier información, comunicarse por teléfono al 156-968818, 155-993033 o al 156-968817.