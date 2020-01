VILLA GESELL: Turista murió luego de ser rescatado del mar

ZONALES

El hecho sucedió en las playas de Las Gaviotas donde Guardavidas lo socorrieron pero no pudieron reanimarlo.La ambulancia del CAPS de Mar Azul, que fue alertada y bajó a la playa, tampoco logró salvarlo. El motivo habría sido un ataque al corazón.Ocurrió ayer, alrededor de las 13 horas en Las Gaviotas a la altura de la calle 29, testigos informaron que nadaba en el agua junto a su mujer hasta que vieron que esta comenzó a pedir ayuda. Guardavidas lo socorrieron pero no pudieron reanimarlo. La ambulancia del Centro de Salud de Mar Azul, que fue alertada y bajó a la playa, tampoco logró salvarlo. El motivo habría sido un ataque al corazón.El turista de 54 años que veraneaba con su esposa en Las Gaviotas, fue visto por un turista que caminaba y nadaba en el agua que le llegaba aproximadamente a la altura del pecho, hasta que de repente su pareja comenzó a pedir ayuda.Los guardavidas lo sacaron del mar pero el hombre ya estaba sin vida, dicen testigos, entre los cuales había médicos.El hombre proveniente de la Ciudad de Buenos Aires habría sufrido un ataque al corazón y se le practico RCP por parte de los guardavidas y luego se lo asistió con el DEA de la ambulancia, sin embargo no sobrevivió.