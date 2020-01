MADARIAGA: Se encuentran disponibles los nuevos pases de transporte para los vecinos que tramitaron el carnet de discapacidad

ZONALES

Es para aquellas personas que realizaron el trámite para obtener el carnet de discapacidad que los habilita a trasladarse de manera gratuita. El listado completo de los beneficiarios en esta nota.La Secretaría de Desarrollo Social informó que se encuentran en la sede los Pases de Transporte de Provincia por Discapacidad.Algunos de ellos gestionados por personal municipal y otros de manera particular por los propios vecinos.A todos se les solicita se acerquen a la oficina ubicada en Rivadavia e Hipólito Yrigoyen de lunes a viernes de 7 a 13 horas.A continuación, el listado de quienes deben asistir a retirar los pases:• Acuña, D.L.M.• Coronel. M. I.• Farías, M. A• Giuntoli, S.E.• Gómez Martínez, C. F.• González, G.A.• Groendijk, A.J.• Martin, E.J.• Medina, E. M.• Melo, S. G.• Molina, E. G.• Morales Roch, N. A.• Peralta Lopez,V. M.• Rivero, L. M.• Rodríguez, A. N.• Sosa, R. N.• San Millan, D.H.• Tebes S. O.• Vallejos, C. A.• Argañaraz, P.V.• Castro, D. A.• Gaitan, A. A.• Gattorossi Ferrari, J.A.• Roldán, R. A.