DOLORES: Según pericia el “Pepo” Castiñeiras no tiene causales de salud que impidan que siga en la cárcel

ZONALES

Lo hizo saber ayer el abogado de las querellas. El Juez de Garantías con los informes periciales resolverá si le concede al imputado el beneficio de prisión domiciliaria.El Dr. Marcelo Biondi, abogado que representa a familiares de los dos fallecidos en el accidente que protagonizara Rubén “El Pepo” Castiñeiras en la Ruta 63, anticipó ayer que las pericias realizadas al cantante cumbiantero no encontraron causales de salud que no puedan ser tratadas en un establecimiento carcelario.Con respecto al pedido de la Fiscal Raggio para saber si “El Pepo” estaba consciente al momento del accidente, la pericia determinó que si lo estaba.Tanto la pericias clínica como la psiquiátrica y psicológica realizas al procesado en la Asesoría Pericial de Dolores, que se prolongaran durante cuatro jornadas alternadas habrían concluido en ese sentido, quedando ahora a resolución del Juez de Garantías Dr. Mariano Caseaux resolver el pedido del Dr. Miguel Angel Pierri, Defensor particular de Castiñeiras, en el que había solicitado el beneficio de prisión domiciliaria de su defendido alegando que sufría problemas psicológicos que impedían que permaneciera alojado en una cárcel como también la necesidad de contención familiar, solicitud que en su momento el titular del Juzgado de Garantías nº 2 de Dolores no había resuelto por no existir en la causa un dictamen legal que la avalara o aconsejara.Es de recordar que el “Pepo” Castiñeiras está imputado de “doble homicidio y lesiones culposas”, en el marco de la investigación por el accidente ocurrido en la Ruta 63 en julio pasado y donde fallecieran dos de sus acompañantes y una tercera persona sufriera lesiones graves.Fuente: Compromiso