Un total de 35 personas de una escuela secundaria de Caballito debieron recibir asistencia médica esta mañana debido a que alguien tiró gas pimienta dentro de un pasillo cerrado del establecimiento.

El ataque, que todavía es materia de investigación, ocurrió en el colegio Liceo 2 Amancio Alcorta, ubicado en Avenida Rivadavia al 4900. Cerca de las 12, un tubo de gas pimienta se abrió en uno de los pasillos durante el festejo de fin de curso de quinto año, según confirmaron a Clarín fuentes de Policía de la Ciudad.

La mayoría de los estudiantes debió ser evacuada al patio principal del colegio. Unos diez móviles del SAME concurrieron al lugar para dar asistencia médica a los 28 menores de edad y 7 adultos afectados por la situación.

Dos de los afectados, por la complejidad del cuadro respiratorio, debieron ser trasladados al hospital Durand . En el lugar trabajaron de forma preventiva, además del SAME, Bomberos y Tránsito.

“Se viene repitiendo, otra vez tiraron gas pimienta. Provocó la intoxicación, con vías aéreas superiores, con 30 chicos. Atendimos a uno por uno, le hemos administrado oxígeno”, explicó Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con TN.

El médico precisó que dos de los estudiantes tuvieron que ser trasladados a un centro de salud. “Dos de ellos, acompañados por autoridades del colegio y sus padres, fueron trasladados al Hospital Durand con náuseas”, detalló.

Interviene la Unidad Fiscal Oeste, a cargo del doctor Pera

El de este viernes es el segundo incidente que ocurre en ese establecimiento en menos de un mes . A finales de octubre, un grupo de personas arrojó gas pimienta en la escuela Normal 4 de Caballito, que funciona en el mismo lugar.

Por aquel hecho se sancionó a un alumno de segundo año con la suspensión hasta el final del presente ciclo lectivo.

Fuente: Clarín