Este viernes a las 20 (horario argentino), Vélez y Belgrano inauguran los octavos de final del Torneo Clausura 2026, el último torneo de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Se enfrentan en el estadio José Amalfitani con la ilusión de ganar para avanzar a cuartos, instancia en la que también estará el que resulte vencedor en el mano a mano entre Argentinos Juniors e Independiente. El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez y la televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Fortín se clasificó a la primera instancia de eliminación directa del certamen local tras quedar tercero en el Grupo A con 28 puntos al igual que Defensa y Justicia, al que superó por diferencia de gol (+8 contra +6 del Halcón de Florencio Varela). El Pirata, por su parte, fue campeón del Apertura en el primer semestre y en este torneo pasó a octavos en el sexto puesto de la zona B con 23 unidades, misma cantidad que Independiente Rivadavia pero con peor balance de tantos (+2 contra -3 de la Lepra mendocina).

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 26 de octubre de 2024, hace más de dos años, en un partido correspondiente a la Liga Profesional. Entonces, empataron 1 a 1 en Liniers por los goles de Thiago Fernández para el local y de Nicolás Fernández para el visitante. El antecedente más reciente en un cruce de eliminación directa fue en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2013, cuando el Fortín se impuso por 2 a 1 en el resultado global tras una derrota por 1 a 0 en la ida y un triunfo por 2 a 0 en la revancha.

El encuentro está programado para este viernes a las 20 (horario argentino) en el barrio porteño de Liniers y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

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Fuente: La Nación