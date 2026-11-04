Vio que un pitbull mordía a su mamá, agarró un cuchillo y lo mató a puñaladas

NACIONALES





Un violento episodio ocurrió en el barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, cuando un perro pitbull atacó a una mujer de 39 años y su hijo intervino para intentar salvarla. El joven utilizó un cuchillo para lograr que el animal soltara a su madre, pero terminó herido durante el forcejeo.

El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 18, en una vivienda de la zona. Por motivos que no fueron esclarecidos, el perro comenzó a atacar a su dueña, provocándole múltiples mordeduras en los brazos y las piernas.

Al advertir la situación, el hijo intentó separar al animal, pero ante la imposibilidad de detener el ataque tomó un cuchillo y apuñaló al pitbull hasta que soltó a la mujer. El perro murió como consecuencia de las heridas.

En medio del forcejeo, el joven se lesionó accidentalmente con la misma arma blanca y sufrió una herida en el pecho.

Madre e hijo fueron hospitalizados

Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital José María Cullen. La mujer debió ser sometida a una intervención quirúrgica para limpiar y tratar las múltiples heridas provocadas por las mordeduras. Luego quedó internada en una sala general, bajo tratamiento con antibióticos.

El joven, por su parte, sufrió una lesión en la parte superior derecha del pecho que le provocó un neumotórax, por lo que los médicos debieron colocarle un tubo de drenaje pleural.

Según informaron las autoridades del centro de salud, ambos permanecían internados en sala general, estables y con una evolución favorable.