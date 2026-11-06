Video: tres menores de edad saltaron una reja y fueron detenidos por intentar robar una casa en San Isidro

Tres menores de edad fueron aprehendidos en San Isidro luego de intentar robar en una casa. Todo ocurrió a primera hora de la mañana, cuando uno de ellos trepó una reja para entrar, mientras los otros dos vigilaban los alrededores.

Los policías llegaron al lugar después de que el Centro de Operaciones Municipal (COM) advirtiera los movimientos a través de las cámaras de seguridad. De esa manera, desplegaro un operativo cerrojo y localizaron a los tres jóvenes, que viven en La Cava.

Fuentes policiales indicaron a TN que todo ocurrió a las 6:23 en las inmediaciones de Riobamba y Hudson. De acuerdo a los videos de las cámaras de vigilancia, una persona saltó la reja de una casa y entró a la propiedad, mientras otras dos permanecían en las inmediaciones en actitud de vigilancia.

Minutos después, esos dos sospechosos también entraron al domicilio. La maniobra fue advertida por una oficial de monitoreo, que dio aviso inmediato a los efectivos policiales.

Luego de recibir la alerta, desde el COM coordinaron un operativo cerrojo con las patrullas que estaban en la zona. Los agentes verificaron distintos domicilios hasta que lograron aprehender a los tres jóvenes.

Los menores quedaron involucrados en una causa caratulada como robo agravado poblado en banda, por escalamiento, por efracción y en grado de tentativa.

La causa quedó a cargo del fiscal Andrés Zárate, a cargo de la Unidad Fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro.

Fuente: TN