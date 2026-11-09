Video: el histórico recibimiento al papa León XIV en su recorrido por las calles de Buenos Aires antes de su primera misa

Bajo un cielo despejado y con una multitud de fieles, el papa León XIV recorrió más de 2 kilómetros por Avenida Libertador en Palermo, en una caravana que partió desde Olleros y terminó en el Monumento a los Españoles.

El trayecto comenzó a las 10 y avanzó a paso lento, lo que permitió al Pontífice saludar a los asistentes que se acercaron a acompañarlo. Según fuentes oficiales, más de dos millones de personas estuvieron presentes a lo largo del recorrido.

Hubo vivas, lágrimas y abrazos entre los fieles llegados de todo el país, conmovidos por la visita del papa, en lo que es el primer viaje de un líder de la Iglesia Católica a la Argentina en casi 40 años.

Luego, en una misa multitudinaria en Palermo, el papa León XIV transmitió un fuerte mensaje: “Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas : la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares. En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer”.

El jefe de la Iglesia Católica luego citó a su predecesor, el argentino Francisco .

“La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo. Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: ‘La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu’”, dijo.

Más temprano, el Papa visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole , una institución dedicada al acompañamiento de personas con discapacidad .

Allí fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof , quien le obsequió un mate con su nombre, y por residentes, trabajadores, familiares y voluntarios que lo saludaron con cánticos a su paso.

Ante residentes, trabajadores y autoridades de la institución, el Papa dejó un fuerte mensaje sobre la inclusión de las personas con discapacidad .

“Quisiera afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida”, expresó durante su discurso.

En ese sentido, remarcó: “El progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales” .

Fuente: TN