La Policía bonaerense busca a un hombre que en las últimas horas atropelló a un ciclista de 27 años y se dio a la fuga con la bicicleta debajo del auto en la ciudad de La Plata .

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 20:46 en la localidad de Melchor Romero, en la intersección de 167 y 523. La secuencia fue captada por las cámaras de seguridad del barrio.

De acuerdo con la información policial, la víctima fue trasladada al Hospital Alejandro Korn con politraumatismos. Pese a que está fuera de peligro y consciente, la justicia abrió una causa en la que se investiga el accidente como “lesiones culposas” .

La grabación aportado a la Justicia bonaerense se observa al vehículo involucrado que continúa su marcha a gran velocidad con el rodado enganchado en la parte inferior por varios metro.

Los vecinos confirmaron al diario El Día , que el conductor no detuvo la marcha del vehículo , cuyo modelo no puso ser identificado en las cámaras vecinales.

El dueño de la cámara realizó un posteo en redes tras captar el hecho. “Quiero compartir unos videos de cámaras de seguridad de un accidente que pasó en la cuadra de mi casa, en 167 entre 523 y 524. Lo atropelló y se dio a la fuga con la bicicleta enganchada , arrastrándola por la calle y generando chispas”, escribió.

Tras el accidente, la Comisaría Decimocuarta (14ª) de Melchor Romero preservó la escena para permitir el trabajo de los peritos.

En paralelo, el Gabinete Técnico Operativo (GTO) revisan las cámaras privadas de los vecinos y los domos municipales de las inmediaciones con el objetivo de reconstruir la ruta de escape, determinar la patente y localizar al automovilista prófugo.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 14 del Departamento Judicial La Plata.

Fuente: TN