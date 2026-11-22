Dormir ocho horas por noche suele considerarse una regla indispensable para descansar bien. Sin embargo, las necesidades de sueño cambian según la edad y las características de cada persona, por lo que no existe una cantidad idéntica para todos.

Así lo explicó Lina Agudelo , neuróloga especializada en medicina del sueño, durante una entrevista en el podcast Dinstinto . Ahí cuestionó una de las creencias más extendidas sobre el descanso: “ No tengo ni idea de dónde sacaron lo de que hay que dormir 8 horas ”.

La especialista señaló que los recién nacidos pueden dormir hasta 15 horas , mientras que durante la adolescencia las necesidades aumentan y pueden llegar a unas 10 horas diarias. En cambio, para los adultos jóvenes, la recomendación general es diferente.

“ En un adulto, estoy hablando de adulto joven, menor de 50 años, serían 7 y 9 horas ”, precisó Agudelo. De esta manera, dormir ocho horas puede ser una buena referencia, pero no representa una obligación ni una medida universal para conseguir un descanso reparador.

Agudelo explicó que no todos los organismos necesitan la misma cantidad de descanso . En ese sentido, mencionó la existencia de distintos fenotipos de sueño, es decir, características biológicas que predisponen a cada persona a necesitar más o menos horas para sentirse recuperada.

La neuróloga distinguió dos perfiles principales: los dormidores cortos y los dormidores largos . Los primeros pueden sentirse descansados con siete horas o menos, mientras que los segundos necesitan superar las nueve horas para recuperarse adecuadamente. Entre las principales recomendaciones y diferencias se encuentran:

La especialista aclaró que estas diferencias dependen de las características individuales y que el rango de siete a nueve horas funciona como una referencia general para la mayoría de los adultos.

Además de la cantidad de horas, la calidad del sueño es fundamental para conseguir un descanso reparador . La Sociedad Española de Sueño (SES) comparte una serie de hábitos que ayudan a mantener una rutina saludable y favorecen la conciliación del sueño.

Entre las recomendaciones se encuentran mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir y realizar actividades de relajación para reducir la activación antes de ir a la cama.

Agudelo también mencionó la llamada regla de los 30 minutos: si una persona no consigue dormirse después de ese tiempo, lo recomendable es levantarse y realizar una actividad tranquila hasta sentir sueño nuevamente. Algunas de las pautas para mejorar el descanso son:

De esta manera, dormir bien no depende exclusivamente de cumplir con una cantidad exacta de horas . Conocer las necesidades del propio organismo y mantener hábitos saludables permite mejorar la calidad del descanso y afrontar el día con mayor energía.

Fuente: TN