Desde Necochea , Ingrid Christensen Balsategui y Ezequiel Rolla impulsaron un proyecto de triple impacto que convirtió más de 30.000 kilos de plástico reciclado en placas, muebles y objetos de diseño. Su empresa, Necológica , colabora con un taller protegido que emplea personas con discapacidad y desarrolló productos para marcas como McDonald’s, Toyota y Lollapalooza.

La iniciativa nació hace siete años con la idea de demostrar que los residuos plásticos pueden transformarse en productos de calidad y valor agregado. Desde entonces, Necológica combinó diseño industrial , economía circular e inclusión laboral , al recuperar toneladas de plástico y generando impacto ambiental y social.

En 2019, Christensen regresó a Necochea tras graduarse en Diagnóstico y Gestión Ambiental en Tandil. Al notar la falta de oportunidades laborales en su ciudad, abrió una cuenta de Instagram para difundir problemáticas ambientales locales. Entre sus seguidores estaba Rolla, diseñador industrial de Capitán Sarmiento, quien se contactó para proponerle trabajar juntos en el reciclaje de plástico.

Inspirados por Precious Plastic , una iniciativa internacional de código abierto, fabricaron composteras y realizaron actividades de educación ambiental. Luego alquilaron un pequeño taller y comenzaron a experimentar con plástico reciclado, usando herramientas improvisadas y prensas artesanales.

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Las primeras placas recicladas eran pequeñas, de 35 por 35 centímetros, y se usaban para fabricar banquitos , soportes para notebooks y bases para celulares . Así validaron la idea de que el plástico reciclado podía convertirse en material de diseño, más allá de la gestión de residuos.

Hoy, Necológica cuenta con dos socios, dos colaboradores y tres unidades de negocio: venta de placas, fabricación de productos propios y desarrollo de soluciones personalizadas para empresas. Transforman bidones de lavandina en sillas, mesas, revestimientos, accesorios para oficinas, productos para baños, cestos de residuos y regalos corporativos.

Uno de los pilares del emprendimiento es la alianza con “Todo por Ellos” , una asociación civil de Necochea que emplea personas con discapacidad y participa en la recuperación de materiales reciclables. Más del 80% de la materia prima proviene de esa organización, cuyos trabajadores clasifican, muelen, lavan y secan los residuos plásticos antes de enviarlos a Necológica.

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El material principal es polietileno de alta densidad , presente en envases de productos de limpieza. Las placas resultantes no se oxidan, soportan humedad y productos de limpieza, y se limpian con facilidad. Necológica procesa cada tipo de plástico por separado para preservar sus propiedades y garantizar la calidad, al permitir que los productos puedan reciclarse de nuevo al final de su vida útil.

Fuente: TN