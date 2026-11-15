Victoria Villarruel se burló de un video de una diputada libertaria sobre la inflación: “Me hace reír mucho”

La vicepresidenta Victoria Villarruel cruzó este domingo a la diputada nacional libertaria Juliana Santillán , quien intentó relativizar la suba de la inflación, que se ubicó en 2,2% en octubre.

Villarruel respondió a la publicación de un usuario que había cuestionado con dureza a la legisladora e incluso la achacó con insultos. La vicepresidenta ironizó sobre la explicación de Santillán en relación con el alza de precios, y escribió: “Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho”.

En el video que compartió Santillán, dijo que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se debe a un “salto por un factor regulatorio”.

“La inflación de octubre se ubicó en 2,2%. Aunque a primera vista parece una leve aceleración frente a meses anteriores, al desagregar el índice vemos que la economía mantiene un sendero firme de desinflación ”, afirmó la legisladora.

Según explicó, el incremento estuvo vinculado principalmente a decisiones vinculadas con tarifas y subsidios. “Ese salto puntual se explica por un factor regulatorio : la modificación en la ley de zona fría y el ajuste a los subsidios al gas, que sumaron 0,3% al índice. Si aislamos este efecto, la inflación de octubre hubiese sido del 1,9%, mostrando estabilidad en la dinámica general”, señaló.

La diputada avanzó luego sobre el concepto de inflación núcleo para argumentar que las presiones inflacionarias de fondo continúan reduciéndose.

“Entonces, al limpiar el índice de todos los factores transitorios excluyendo tanto regulados como estacionales, la inflación núcleo se situó en 1,5% mensual. Esta es la velocidad genuina a la que viajan los precios y confirma que las presiones de fondo siguen cediendo”, sostuvo.

Santillán también hizo referencia a la evolución acumulada y anual de los precios. En ese sentido, afirmó que el índice general acumuló un 26,3% en lo que va del año y un 33,31% interanual, mientras que la inflación núcleo se ubicó en 24,4% acumulado y 30,7% interanual.

“Entonces si analizamos este ritmo núcleo del 1.5% mensual obtenemos una tasa efectiva anual de 19.56%, el verdadero régimen inflacionario hacia donde converge en la economía una vez superados los shocks tarifarios de los cortos plazo s”, concluyó la legisladora.

La inflación se aceleró al 2,2% en octubre , por encima de lo que esperaba el mercado. El dato quedó tres décimas por encima del 1,9% de septiembre y cuatro décimas por encima del 1,8% que esperaba el mercado, según la mediana del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Fue el segundo mes consecutivo de aceleración desde el 1,7% de agosto.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la división que más subió en octubre a nivel nacional, con un 4,2% . El Indec atribuyó ese resultado al gas e identificó tres factores detrás del aumento : la actualización de las tarifas del mes, los cambios en los bloques de consumo con precio subsidiado y la modificación del régimen de Zona Fría.

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 2% a nivel nacional y fue la división que más aportó a la inflación en cinco de las seis regiones. Entre los productos que explicaron esa incidencia se destacaron las verduras, los tubérculos y las legumbres, además del pan y los cereales.

Fuente: La Nación