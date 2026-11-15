El jefe de Episcopado habló de las lágrimas de Milei ante León XIV y dejó un pedido: “El bien de todos es de todos”

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo , se refirió a las lágrimas del presidente Javier Milei cuando despedía al papa León XIV antes de que el Pontífice partiera rumbo a Perú y pidió abordar la crisis social sin intencionalidad partidaria. “El bien de todos es de todos”, afirmó.

En diálogo con radio Splendid , el arzobispo descartó que el llanto del mandatario al pie del avión, en el aeropuerto de Ezeiza, haya sido fingido. “Había una alegría muy intensa en todos. No creo que nadie haya fingido. Ni las lágrimas son ficticias; creo que son verdaderamente auténticas de emoción en los que participaron en distintos espacios de las jurisdicciones, tanto en la despedida que hizo el Presidente”, reflexionó. Para Colombo, “todo el mundo estaba fascinado por lo vivido y conmovido interiormente por este encuentro” con el Papa.

Durante la entrevista, Colombo hizo hincapié en la necesidad de aprovechar el paso de León XIV por la Argentina para poner en práctica sus palabras. Al ser consultado sobre los desafíos de la Iglesia, respondió: “Creo que para nosotros el desafío es decir: ‘Hablemos de lo social’, que no pertenece a ningún partido; el bien de todos es de todos”.

“Hablemos y, cuando lo hacemos, no estamos haciendo campaña, estamos diciendo que es posible transformar la sociedad. Creo que esa es la posibilidad, ¿no? De afrontar los temas sociales despojándolos, en el caso cuando lo dice la Iglesia, de ninguna intencionalidad partidaria, sino de abordarlos como servicio al hombre y a la comunidad. Para nosotros es un desafío y queremos vivirlo sin ingenuidad, pero queremos vivirlo a fondo ”, sostuvo.

El arzobispo también señaló que la organización conjunta de la visita del Papa a la Argentina permitió acortar distancias entre la Iglesia y el Gobierno. “Creo que estos días fueron la posibilidad de conocernos , de tratarnos , de perdernos quizás, no digo los miedos porque no es que nos tuviéramos miedo unos u otros, sino de perder esa distancia y animarnos a un diálogo posible”, afirmó.

“El hecho de poder interactuar en una organización que fue tan exitosa, esto lo dicen todos, y haberlo hecho con una sinergia positiva de las jurisdicciones nacional, provinciales de la Iglesia Universal y Argentina, marca como un ícono de lo que puede ser la vida cuando todos nos arremangamos y trabajamos juntos”, agregó.

Por último, el prelado describió la visita de León XIV a la Argentina como “un oasis en el desierto”, una pausa en medio de las tensiones cotidianas que, según planteó, permitió interpelar a los argentinos.

Fuente: La Nación