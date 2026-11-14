Vecinos de Lanús protestan por la explosión fatal y denuncian que “hubo otra fuga de gas” en la zona

Metrogas comenzó a restablecer el servicio en la zona de Remedios de Escalada donde ocurrió la explosión, "con las más estrictas condiciones de seguridad", anunció la empresa en un comunicado.

"En los frentes aledaños al incidente, en la intersección de las calles Enrique del Valle Iberlucea y Coronel Fray Luis Beltrán, la normalización del suministro se realizará cuando las autoridades correspondientes lo determinen", se detalló en el documento.

La empresa aseveró que se "puso en contacto con funcionarios municipales" para garantizar "condiciones de seguridad para el regreso de los vecinos a sus hogares".

En el comunicado, reiteraron que la situación "se encuentra controlada desde la madrugada de hoy" y, "gracias al trabajo de los Bomberos Voluntarios y de Defensa Civil del municipio de Lanús, la zona fue despejada para que se pudiera trabajar en los peritajes correspondientes".

Por último, informaron: "La compañía lamenta profundamente lo sucedido y las pérdidas ocasionadas por este incidente. Acompaña a las personas afectadas y a sus familiares en este difícil momento y permanece a disposición de los vecinos y de las autoridades municipales para brindar toda la asistencia y colaboración que sean necesarias".

Tras comenzar la protesta, los vecinos cortaron la avenida Yrigoyen y dijeron que tienen miedo de volver a sus casas. "Es una vergüenza que hay pérdidas y no nos dan información de nada. Todos tenemos miedo, no sabemos si en algún momento va a volver a pasar algo", reclamó un vecino.

La dueña de una librería que está a 100 metros de la explosión aseguró que sintió "muchísimo olor a gas" antes del incidente. "Salí, hablé con la cuadrilla, le pregunté qué había pasado, dijeron que se había roto un caño. Les dije, 'pero esto es peligroso'. 'Sí, muy peligroso', me dijo. Y nada, esa era la respuesta", relató.

Media hora después de haber regresado a su local, ocurrió la explosión. Y recordó: "Vibró todo y sentía como que me presionaba, es una sensación difícil de explicar. Fue un caos, una guerra. Había gente quemada, los pibes deambulaban como zombies, había gente gritando llorando".

La dueña de un colegio ubicado a dos cuadras de la explosión, en Beltrán al 300, en Remedios de Escalada, contó que nadie los asistió ni les avisó nada. "A nosotros nadie nos informó en ningún momento. Nos autoevacuamos solos", dijo.

Según relató, al ver el humo decidieron sacar a los chicos porque había riesgo. "Cuando fue la explosión, al ver el humo decidimos sacar a los chicos porque era un riesgo". Aseguró que ninguna autoridad apareció en ningún momento: "Ni cuando empezó a salir el gas, ni cuando fue la explosión, ni Defensa Civil, ni la Policía, ni Metrogas, ni nadie vino a ver qué estaba pasando . Jamás".

La mujer explicó, el escape de gas duró cerca de una hora hasta que explotó, y durante todo ese tiempo estuvieron solos. "Solos decidimos salir. Nunca nos acompañó nadie. Solo las familias nos ayudaron a cortar el tráfico y a trasladar a los chicos", señaló.

En su institución, hay alumnos con distintas discapacidades que necesitan más tiempo para evacuar, lo que demoró el procedimiento y aumentó el riesgo para los chicos. La mujer señaló que el hecho pudo haber sido mucho más grave. "Si hubiera sido una hora después, era la salida de los chicos." También recordó que a la vuelta hay una escuela pública con doble jornada. "Podría haber sido un desastre", aseveró.

Tampoco para esa escuela hubo asistencia: "Nadie vino ni a ayudar a la escuela pública ni a nosotros, siendo que trabajamos con menores de edad. Estábamos solos", dijo.

Las autoridades educativas fueron informadas. Ahora les piden que el municipio y Defensa Civil garanticen que el lugar sea seguro para volver a clases. Sin embargo, según la directora, nadie del municipio se comunicó con ellos. "¿Cómo yo puedo garantizar el derecho a la educación de los chicos si nadie del municipio, del Estado o de Defensa Civil me da asesoramiento? A mí me exigen normativas y cosas que corresponden, pero ¿y ellos?", se preguntó.

Por ahora no pueden retomar las actividades porque no es un espacio seguro.

Un hombre denunció que hay un operario de Metrogas desaparecido. De acuerdo con el testimonio de Guillermo, su amigo Marcelo García, de 47 años, estaba trabajando en Escalada en el momento de la explosión.

"La familia está esperando. Desde la empresa los ningunean, nadie les dice nada", denunció y explicó: "Hay una sola persona desaparecida hasta ahora y él es el único que no apareció".

La familia del operario recorrió todos los hospitales, sin éxito. "Les dicen que el cuerpo que encontraron lo llevaron a La Plata, que está en Lomas de Zamora, nadie les asegura dónde está. Y les dijeron que tienen que esperar hasta el martes", reclamó el hombre. Sería la única víctima sin identificar, pero las autoridades indicaron que hasta el martes no podrán corroborar si se trata del cuerpo de García. "Todo indica que es él, pero hay dos nenes que están esperando y que preguntan por su papá y la mujer está esperando una respuesta", lamentó Guillermo.

Él trabajaba en Metrogas, no en la empresa tercerizada. "La camioneta estaba acá, él dejó su celular, dejó la billetera, eso se lo dieron a la familia, porque él estaba trabajando acá, y es la única persona que hasta ahora no aparece", señaló.

Los vecinos de Remedios de Escalada exigieron que la empresa Metrogas se encargue de la reubicación de los damnificados por la explosión. "Tienen que tener dónde vivir hoy, no cuando salga el juicio de Metrogas. Los negocios se les vinieron abajo y las casas se quemaron. Hay todo un edificio afectado, otros dos o tres departamentos que estaban arriba de la pollería también. Esa gente tiene que tener casa hoy", exigió una mujer.

Otra vecina aseguró que hay otra fuga de gas cerca de su casa. "Yo vivo a cuatro cuadras y hay otra fuga. Estamos cerca de la bomba", denunció.

Los bomberos se retiraron de la zona alrededor de las 17:00 de este sábado y luego comenzaron las tareas de remoción de escombros.

También se presentó el personal de la Policía Federal que inspeccionó el sector de la explosión con canes entrenados para descartar que haya más personas desaparecidas entre las ruinas.

Mabel, una vecina de Escalada, contó que su amiga vive a media cuadra del lugar donde ocurrió la explosión en la verdulería que queda frente a la fiambrería. "Ella cayó por la onda expansiva, se levantó y empezó a correr, y vio que había cualquier cantidad de gente tirada", recordó.

Según pudo conocer TN, los trabajadores de Metrogas lograron cortar el gas a las 2 de la mañana, cuando los bombierons también consiguieron controlar el fuego.

Según explicaron fuentes cercanas al operativo, se realizaron dos pozos a ambos lados del caño para poder lograr la obturación y de esa manera llegar a extinguir el fuego. Y también se realizaron varios prensados a lo largo de la red. Las cuadrillas de Metrogas tuvieron que trabajar a lo largo de toda la noche en varios lugares.

En tanto, hay dos escapes más registrados en la zona, específicamente en la calle Melo, y Metrogas ya está trabajando para solucionarlo.

La manifestación comenzará en la intersección de Garay e Iberlucea a las 18:00.

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale , brindó una nueva conferencia de prensa para actualizar la información sobre los trabajos que se realizan en la zona afectada por la explosión en Remedios de Escalada . Arale confirmó que "hay riesgo de derrumbe” y resolvieron demoler el local donde se originó la explosión.

Arale indicó que ya comenzaron las pericias para determinar las causas del siniestro. La Fiscalía dispuso la intervención de la Policía Científica y de los Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, mientras que la secretaría de Obras Públicas del Municipio de Lanús está a cargo de evaluar las estructuras dañadas. Según detalló, ya se determinaron los daños estructurales en cada edificio.

Además, confirmó que una de las zonas peritadas deberá ser demolida por riesgo de derrumbe . En tanto, hay otra área que continúa bajo evaluación y a la que todavía no se puede ingresar hasta que los peritos lo autoricen. La demolición comenzará en las próximas horas.

Respecto de las víctimas, señaló que todavía no se pudo establecer la identidad de la persona fallecida y que el equipo forense trabaja para determinarla.

Por otra parte, explicó que los vecinos que viven dentro de un radio de 100 metros de la zona cero reciben asistencia y pueden ingresar de manera acompañada para retirar sus pertenencias. Luego deben regresar a un lugar seguro.

Por último, indicó que los vecinos damnificados mantendrán una reunión con Julián Álvarez, intendente de Lanús, para conversar sobre la situación. También aclaró que el corte de gas está limitado al área afectada y que no es necesario interrumpir el servicio a más de 200 metros. En algunos sectores, además, continúa el corte preventivo de electricidad dispuesto por Edesur .

MetroGAS confirmó que este sábado a las 2.10 logró obturar por completo el caño de media presión que había sido dañado durante una obra en Remedios de Escalada. Con esa intervención, se eliminó totalmente la fuga de gas y los bomberos pudieron extinguir el incendio que se había desatado tras la explosión.

Para reparar el conducto, los operarios tuvieron que cavar pozos en los extremos de la cañería y prensar distintos puntos de la red de distribución. La rotura se había producido por una máquina tuneladora que realizaba tareas de renovación de redes en la zona.

Como consecuencia de la explosión, cinco operarios de MetroGAS resultaron heridos y sufrieron quemaduras . Cuatro de ellos se encuentran en estado de gravedad , según informó la compañía.

De acuerdo con los registros de la empresa, el primer llamado para alertar sobre la fuga ingresó a las 9.44 del viernes. A partir de ese momento, se activó el protocolo de emergencias. A las 10.04 llegó al lugar un reclamista junto con un asistente para evaluar la situación y, pocos minutos después, arribó el primer equipo para trabajar en la reparación.

La explosión se produjo cerca de las 10.50, por causas que todavía son materia de investigación. En el lugar intervinieron dotaciones de bomberos de distintos cuarteles de la zona, personal de Defensa Civil y equipos del Municipio de Lanús, que participaron de la evacuación de las viviendas cercanas y de la asistencia a los afectados.

Por último, MetroGAS aseguró que cumplió con los procedimientos establecidos por la normativa y manifestó que se encuentra a disposición de las autoridades judiciales que investigan las causas del hecho.

Los vecinos de Remedios de Escalada que viven en las inmediaciones del lugar donde ocurrió la explosión de gas continúan sin poder regresar a sus viviendas. Por razones de seguridad, las autoridades mantienen restringido el acceso a la zona y varias familias tuvieron que pasar la noche en casas de familiares, conocidos o en una iglesia.

“Pasamos la noche en una iglesia porque no podemos volver a casa. Pudimos sacar ropa y otras pertenencias. Yo estaba trabajando cuando ocurrió la explosión y recién después de ocho horas pude regresar para retirar algunas cosas”, contó un hombre que vive en la misma manzana donde se produjo el siniestro.

Otro vecino, que tiene su casa frente al lugar donde ocurrió la explosión, relató que tampoco pudo ingresar a su propiedad. “Fue un desastre. Pasé la noche en la casa de mi pareja. No tenemos luz y tampoco puedo sacar el auto”, explicó.

Una vecina manifestó su preocupación por lo ocurrido y cuestionó la falta de información sobre los trabajos que se realizaban en la zona. “No se sabe nada de la obra de gas. Les preguntábamos a los obreros y no nos decían nada”, aseguró.

Mientras continúa el operativo, las autoridades mantienen el perímetro restringido por seguridad. En el lugar trabaja un equipo K9 con perros de búsqueda y comenzó el peritaje de la Policía Científica para determinar las causas de la explosión.

El Municipio de Lanús informó que durante MetroGAS logró cortar la fuga de gas y los Bomberos extinguieron por completo el incendio en Remedios de Escalada. Las familias evacuadas reciben asistencia para regresar a sus hogares, mientras continúa la investigación judicial para determinar cómo se produjeron los hechos.

Según informaron las autoridades, los equipos municipales iniciaron las tareas de evaluación de los daños provocados por el siniestro. La zona continuará restringida al tránsito hasta que finalicen los trabajos de diagnóstico y limpieza.

“ Volé hacia adentro de un local ”, así describió Marcelo los segundos de terror que vivió durante la explosión de un caño de gas en Remedios de Escalada , Lanús.

En diálogo con Telenoche , el hombre contó que esta mañana caminaba junto a una amiga cuando advirtió un fuerte olor a gas . Apenas unos segundos después, se produjo el estallido y salió despedido hacia el interior de un bazar.

El Municipio de Lanús difundió una nueva actualización sobre la explosión en Remedios de Escalada y confirmó que la fuga de gas todavía no pudo ser controlada por MetroGAS . Sin embargo, informó que el incendio permanece circunscripto a la zona del estallido y que muchas familias ya recibieron autorización para volver a sus hogares .

Las personas que todavía permanecen evacuadas se encuentran en el sector más afectado, delimitado en rojo en el mapa difundido por las autoridades. Para quienes necesiten información o asistencia, el Municipio habilitó un punto de atención en la Plaza Mariano Moreno , ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen 6200. En tanto, el Club Atlético Talleres , en Cnel. Timote 3401, está disponible para quienes necesiten ser evacuados.

Los equipos de emergencia continúan trabajando para contener las llamas. Una vez extinguido el fuego, comenzarán las tareas de evaluación de los daños.

Por otra parte, las autoridades aclararon la situación de las dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Una de ellas fue encontrada por personal de seguridad que rastrillaba la zona, en estado de desorientación, mientras que la segunda búsqueda se originó por una falsa alarma familiar.

Por último, el Municipio informó que la histórica Biblioteca Popular Alberdi, ubicada junto al lugar de la explosión, fue inspeccionada por Bomberos y se encuentra en buen estado de conservación.

Los operarios de MetroGAS aún no lograron localizar la válvula correspondiente para detener la fuga de gas. Ya pasaron más de nueve horas y media de la explosión.

Edesur informó que mantiene el corte de energía en la zona de Remedios de Escalada afectada por la explosión, a pedido del Municipio de Lanús y por razones de seguridad.

A través de un comunicado, la empresa explicó que la interrupción se realizó mientras Bomberos y Defensa Civil trabajan para contener el escape de gas.

Además, indicó que el servicio se restablecerá cuando las autoridades lo autoricen y se pueda evaluar si hubo daños en la red eléctrica.

El director de Defensa Civil del Municipio de Lanús, Claudio Arale , informó que la fuga de gas que provocó la explosión en Remedios de Escalada continúa activa y que MetroGAS todavía no logró controlar el escape . Según explicó, la empresa realizó cuatro cortes en distintos caños, pero el gas sigue saliendo y quemándose.

“Está siendo contenida por líneas de agua”, detalló el funcionario durante una conferencia de prensa.

Arale indicó que todavía no hay precisiones sobre cuánto tiempo más demandará el operativo, ya que los equipos de emergencia necesitan que la empresa controle la situación para poder ingresar a los edificios afectados y evaluar los daños.

“Tenemos horas de trabajo”, advirtió. Además, confirmó que se abrió un centro de evacuados en el Club Talleres de Remedios de Escalada para asistir a los vecinos .

Por otra parte, señaló que Edesur interrumpió el suministro eléctrico en un radio de 12 cuadras alrededor del lugar de la explosión. Quienes necesiten información pueden acercarse al centro de evacuados.

Mientras continúa el operativo de emergencia, se conoció un video que grabó un comerciante desde el local que está al lado de la fiambrería que sufrió una explosión este viernes en Remedios de Escalada, Lanús , tras la rotura de un caño de gas.

“¡Guardá todo, tenemos que irnos, dale!”, le repetía el hombre a su compañera mientras mostraba las llamas que se veían por los vidrios del negocio.

Un importante operativo conjunto de fuerzas de emergencia trabaja en la zona de la explosión en Remedios de Escalada. El despliegue incluye personal de Bomberos de la Policía Bonaerense, Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, Defensa Civil, Cruz Roja y equipos especializados.

Según el detalle del operativo, participan 122 efectivos de la Policía Departamental, 22 bomberos policiales y 70 bomberos voluntarios, además de 14 ambulancias . También se sumaron dos grupos de Explosivos, personal de Riesgos Especiales y de Policía Ecológica.

En total, los Bomberos Voluntarios aportaron 30 autobombas y la Policía Bonaerense sumó otras tres, además de 10 camiones y 40 efectivos. El despliegue también cuenta con camiones cisterna, camionetas de transporte, una torre de iluminación y móviles de distintas áreas.

En cuanto a las tareas en el lugar, MetroGAS trabaja para obturar el caño maestro. Mientras tanto, los bomberos policiales y voluntarios realizan tareas de contención para evitar que las llamas se propaguen. Los equipos de Riesgos Especiales revisan las estructuras de los edificios afectados y Policía Ecológica mide la presencia de gases en las alcantarillas.

El Municipio de Lanús difundió un comunicado sobre la explosión por una fuga de gas en Remedios de Escalada y apuntó contra la empresa tercerizada que realizaba trabajos para MetroGAS. Según detalló, una máquina tuneladora dañó una cañería de la red de distribución y el escape se produjo más de una hora antes del estallido.

De acuerdo con la información municipal, el incidente ocurrió a las 9:44 , mientras que la explosión fue reportada a las 10:52 a través del Sistema de Emergencias local. El personal de la empresa Exgadet, contratada por MetroGAS para realizar tareas de renovación de redes, habría informado la rotura al servicio interno de la distribuidora en lugar de comunicarse con los servicios de emergencia.

Ante esta situación, el Municipio sostuvo que se perdió un tiempo valioso para evacuar la zona. Además, informó que la fiscal a cargo de la causa ordenó la demora de dos directivos de MetroGAS.

En cuanto al saldo del episodio , las autoridades confirmaron una persona fallecida y 30 heridos , que fueron trasladados por los servicios de emergencia municipales. Siete de ellos se encuentran en estado grave : seis fueron derivados al Hospital Evita y uno al Hospital Narciso López. Otros 13 permanecen en observación fuera de peligro y 10 ya recibieron el alta médica.

El Municipio indicó que todos los vecinos de la zona fueron evacuados y que el fuego está controlado. Sin embargo, todavía aguardaban que MetroGAS interrumpiera el suministro para poder extinguir las llamas por completo y evaluar los daños.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) informó que sigue de cerca la evolución de la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido de Lanús, y que mantiene contacto permanente con la distribuidora MetroGAS.

Según detallaron, una máquina tunelera habría dañado una cañería de la red de distribución y provocado un escape de gas. Mientras se realizaban las tareas de reparación, se produjo la explosión. Las causas del incidente todavía están bajo investigación.

Además, el organismo anunció que realizará las auditorías correspondientes y que pondrá los resultados a disposición de la Justicia.

El Club Atlético Lanús publicó un comunicado en el que manifestó su apoyo a las personas afectadas por la explosión y el incendio en Remedios de Escalada. Además, informó que representantes de la institución ya se encuentran en el lugar para colaborar con los damnificados.

“Desde la institución, nos ponemos a entera disposición para colaborar y brindar la ayuda necesaria en este difícil momento”, expresaron.

También indicaron que están en contacto con el Municipio de Lanús para coordinar acciones de asistencia a los vecinos y comerciantes afectados.

Pasadas las 17, llegó una cuadrilla de operarios cerca del lugar en donde ocurrió la explosión.

En medio del operativo para controlar el incendio en Remedios de Escalada, se conoció un video que registró un vecino sobre cómo trabajaban los operarios en la zona donde se rompió un caño de gas . "Mirá la pérdida de gas que hay", se escucha decir al testigo.

En diálogo con TN , la mujer contó que salió de su departamento para pasear a su mascota justo antes de que se produjera la explosión que terminó incendiando su casa. “ Yo justo había bajado a sacar el perro y ahí fue cuando fue la explosión. Tuvimos un Dios aparte ”, manifestó.

Según explicó, el portero del edificio había sentido olor a gas y les pidió que evacuaran. Sin embargo, ella volvió a subir a su casa para buscar algunas cosas. “Mi perro parece que presentía algo. Solo agarré mi cargador, sin pensar lo que iba a pasar. Hice dos o tres pasos y explotó absolutamente todo. Fue un desastre ”, recordó.

La vecina también cuestionó la falta de medidas de prevención antes del estallido: “ No se había cortado la calle, salía gas a más no poder, y la gente seguía cruzando ”.

Ahora, tanto ella como su familia no saben cuándo podrán volver a su casa ni dónde pasarán la noche. “Nadie nos da una respuesta. Fuimos a hacer la denuncia a la policía y nada más, nadie se hace cargo”, dijo su marido.

En diálogo con TN , el coordinador del Departamento de Incendios Estructurales de la Academia Nacional de Bomberos explicó lo que están haciendo los rescatistas en el lugar. " Están tratando de diluir las llamas por medio de agua en forma de lluvia, y del gas que está quemándose ", indicó el comandante Matías Salcedo. A su vez, aseguró que la única manera de controlar la situación es apagar las válvulas de gas.

"Los bomberos van a tener que seguir trabajando ahí mientras haya gas", sumó.

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, aseguró que hubo una violación de los protocolos de emergencia antes de la explosión provocada por la rotura de un caño de gas en Remedios de Escalada. Según explicó, los responsables de intervenir ante la fuga no alertaron a los servicios locales y la situación terminó con 21 personas heridas, seis de ellas de gravedad.

“Seguramente hay una violación en los protocolos de emergencia. Cuando hay un escape de gas, lo primero que hay que hacer es activar los servicios de emergencias locales. Y eso no se produjo ”, afirmó el funcionario en diálogo con la prensa.

Claudio Arale, director de Defensa Civil de Lanús, dio una conferencia de prensa para informar la situación de los heridos tras la explosión de un caño de gas en Lanús.

"Hasta el momento tenemos 21 heridos: seis están heridos graves, internados en el Hospital Evita, ocho ya fueron dados de alta y siete en observacion en diferentes hospitales", detalló.

Asimismo, confirmó que hay dos personas de Metrogas detenidas: "Acá no se activó el sistema local de emergencia. Hubo una violación en los protocolos de emergencia".

"Yo vivo al lado del edificio de la esquina, en Beltrán e Iberlucea. Sentimos un ruido, yo creí que era una bomba que habían puesto porque el fuego entró por atrás de mi casa y llegó hasta la puerta. Un chico del negocio de al lado me golpeó la puerta y me decía que salga rápido. Yo estando con mi nieta, que todavía estaba durmiendo, la agarré como estaba y salimos así en chancletas. Yo estaba en la habitación y pensé que había golpeado una bomba en la puerta. Se movió todo el piso, la puerta de la entrada del garage, me movió todo. Y yo pensé que había chocado un camión a la entrada, pero como vi nada de la explosión, salgo y mi vecino me contó de la explosión de los caños de gas", relató una vecina en diálogo con TN.

El director de Asuntos Corporativos de Metrogas, Alejandro Di Lazzaro, habló en diálogo con TN y sostuvo que se desconocen las razones detrás de la explosión.

“Estábamos trabajando en una renovación de redes que se viene desarrollando hace bastante en Lanús, que se hace para cambiar y mejorar el servicio de caños. Ese trabajo se hace durante mucho tiempo sin gas, pero hoy uno de esos trabajos golpeó un caño de media presión que sí tenía gas y empezó a emanar", explicó.

De acuerdo con lo que informó, el primer llamado fue a las 9.44. "Veinte minutos despues llegó el reclamista para ver de qué se trataba y ver cómo podía solucionarlo. Pero desde Metrogas llegamos 20 minutos después de que se denunció el incidente”, señaló.

Y agregó: "Como ustedes se imaginarán, el tema del fuego es que ayuda a quemar el gas que está saliendo. Pero no conocemos la razón de la explosión".

Di Lazzaro aseguró que no habían recibido llamados por olor a gas en los últimos días: “El primero que recibimos fue hoy a las 9.44 y por eso fuimos. La rotura del caño fue por el uso de una máquina, pero el fuego está controlado, no se va a dispersar por otros lugares".

Según pudo saber TN, está previsto que Defensa Civil brinde una conferencia de prensa a las 14.30 para detallar cómo sigue el operativo tras la explosión de un caño de gas en Remedios de Escalada.

Una máquina rompió un caño de gas y provocó una fuerte explosión en Remedios de Escalada , Lanús. El estallido destruyó un almacén, desató un brutal incendio y dejó al menos 20 heridos, seis de ellos graves .

En medio de la emergencia, Walter , un vecino de la zona, evacuó a su hermana, que vive a pocos metros del lugar. Al aire de TN , se quebró al contar la magnitud de la explosión y el riesgo que corrieron quienes estaban allí.

La empresa Metrogas informó que la explosión en Remedios de Escalada se produjo durante los trabajos de renovación de redes que realizaba en la zona. Según explicó en un comunicado, una máquina tunelera dañó uno de los caños de la red de distribución y provocó un escape de gas . Mientras el personal trabajaba para reparar la pérdida, ocurrió una explosión por motivos que todavía se investigan.

La compañía detalló que, pasadas las 12.15, sus operarios lograron prensar uno de los extremos del caño de media presión afectado y que trabajaban para realizar la misma tarea en el otro extremo. El objetivo es interrumpir por completo el flujo de gas y eliminar la fuga. Para avanzar con las tareas, deben realizar pozos en sectores alejados del lugar del siniestro.

Una vez que logren prensar ambos extremos, podrán reducir y luego eliminar totalmente la pérdida de gas para extinguir las llamas.

En el lugar trabajan siete cuarteles de bomberos, personal de Defensa Civil, que interviene en la evacuación de las viviendas linderas, y equipos de MetroGAS para concretar el corte del suministro.

La empresa confirmó que al menos dos operarios resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales de la zona.

Tras el incidente, los vecinos de Remedios de Escalada pidieron a las familias que viven en un radio de 10 cuadras donde se produjo la explosión que mantengan cerradas las llaves de gas hasta que se controlen las fugas, según pudo saber TN .

" Familias, los que viven en un radio de 10 cuadras, mantengan las llaves de gas cerradas hasta que controlen las fugas . Por favor, compartan. A medida que vayamos sabiendo, iremos informando", indica el texto difundido en los grupos de WhatsApp .

Helena es la dueña de la fiambería que fue afectada por la explosión en Lanús. En diálogo con TN , la mujer contó que llegó a las 9 de la mañana y advirtió un fuerte olor a gas . Aseguró que alertaron a los trabajadores de Metrogas y que pidió a los vecinos que evacuaran los edificios. Además, confirmó que su hijo resultó herido .

“Yo abro a la mañana y siento olor a gas. Voy atrás y se sentía un olor muy fuerte, que no se podía respirar. La otra empleada salió y les avisó a los de Metrogas. Nos dijeron que saliéramos, cortáramos la luz y cerráramos el negocio”, relató.

Según contó, tuvieron que alejarse del local porque la pérdida de gas era muy grande. “Perforaron un caño de gas. Yo llegué a las 9 y el olor ya estaba. E stuvimos tres horas y no vino Defensa Civil ni la Policía ”, sostuvo.

Por último, expresó su angustia por las consecuencias de la explosión: “Perdimos todo. Yo trabajo ahí con mi hijo. No quedó nada. La gente se quedó sin trabajo. No tenemos seguro”, comentó.

Claudio Arale, director de Defensa Civil de Lanús, explicó que la explosión se produjo durante trabajos realizados por personal de Metrogas y una empresa tercerizada.

“En el lugar estaba trabajando Metrogas y una empresa tercerizada de la distribuidora. Evidentemente, perforaron un caño de media presión que provocó la fuga y la explosión . Hasta el momento hay 20 heridos y cinco están graves, que fueron trasladados a distintos hospitales”, detalló.

Según comentó Arale, los heridos más graves fueron llevados al Hospital Interzonal de Agudos Evita , mientras que los demás al Hospital Local General de Agudos “Dr. Arturo Melo” de Lanús, y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero.

Además, señaló que la situación ya está controlada por los bomberos y que resta que Metrogas "termine de cortar los caños que están todavía abiertos".

A las 14.30, Defensa Civil dará un nuevo comunicado.

Los vecinos de Remedios de Escalada aseguraron que desde el jueves percibían un fuerte olor a gas , antes de que se produjera la explosión.

"Desde ayer a las 11 de la mañana ya había olor a gas. Parecía como si la garrafa estuviera abierta ", relató un vecino a TN.

Según informaron desde la distribuidora Metrogas , la empresa realizaba trabajos de renovación de redes cuando una máquina dañó uno de los caños.

Una máquina tunelera rompió un caño de gas y provocó una fuerte explosión en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada , en el municipio de Lanús. Hay heridos de gravedad y varias dotaciones de bomberos trabajan para controlar el fuego.

La explosión destrozó totalmente un almacén. Testigos grabaron impactantes videos de los operarios heridos y de comerciantes y vecinos en shock tras la detonación.

Walter, vecino de la zona, fue testigo de la explosión en Lanús. "Se sitntió como si fuera un misil", relató a TN entre lágrimas. Según comentó, en la esquina donde se produjo el incendio había un almacén.

“Un amigo se acercó a la esquina y el almacén voló, no quedó nada. Estoy bien, pero esto fue una locura”, sumó.

“Todo ese local de la esquina desapareció. Había gente amiga y queremos saber qué pudo haber pasado y dónde está esa gente. No sé si pasó alguien fumando en la nube de gas que se hizo y voló todo”, dijo Andrés, también vecino del barrio.

Una fuerte explosión se sintió en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada , en el municipio de Lanús este viernes 13 de noviembre. Trabajan varias dotaciones de bomberos para controlar el incendio entre las calles Beltrán e Iberlucea.

Hasta el momento, hay más de 20 heridos y seis están grave s que fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita .

En el lugar interviene personal de bomberos para tratar de sofocar el fuego y personal de Defensa Civil trabaja en la evacuación de las viviendas linderas a la explosión.

Con el correr de los minutos, se supo que la explosión ocurrió en el centro comercial de Remedios de Escalada. El desconcierto que se vive en la zona es total, con bomberos llorando y numerosas ambulancias llegando al lugar.

Las autoridades decidieron ampliar el perímetro de evacuación de vecinos y comerciantes. También evacuaron un geriátrico. A su vez, convocaron a bomberos de Lanús y Avellaneda para que trabajen en el lugar.

Fuente: TN