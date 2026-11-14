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Dónde poner una planta de romero en noviembre 2026 para activar la riqueza en la casa, según el Feng Shui

Redacción CNM noviembre 14, 2026

En el mundo del Feng Shui , hay distintas plantas que tienen un valor simbólico. Una de ellas es el romero , asociada con la riqueza y la abundancia , por lo que su ubicación durante noviembre en el hogar es clave para potenciar eso.

La filosofía china sostiene que la disposición de objetos y plantas ayuda a crear espacios más armónicos y a potenciar la prosperidad.

Una de las recomendaciones más frecuentes es colocar una maceta de romero en el sector sudeste de la casa , que en el Feng Shui tradicional se asocia con la riqueza y la abundancia. Es importante que el ambiente tenga las condiciones adecuadas para que la planta crezca sana.

Otra forma de identificar el rincón de la prosperidad es pararse en la puerta principal y mirar hacia el interior: el área de la riqueza se ubica en el fondo a la izquierda . En ese espacio, el romero representa el elemento madera y se vincula simbólicamente con la fortaleza y la independencia económica.

Además del sector sudeste, hay otros ambientes donde se puede ubicar esta hierba aromática:

Más allá de su significado simbólico, es fundamental elegir un lugar que favorezca el desarrollo de la planta. El romero necesita varias horas de luz solar y un suelo con buen drenaje.

Para mantenerlo en buenas condiciones, conviene tener en cuenta estos consejos:

Fuente: TN


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