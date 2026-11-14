Dónde poner una planta de romero en noviembre 2026 para activar la riqueza en la casa, según el Feng Shui

En el mundo del Feng Shui , hay distintas plantas que tienen un valor simbólico. Una de ellas es el romero , asociada con la riqueza y la abundancia , por lo que su ubicación durante noviembre en el hogar es clave para potenciar eso.

La filosofía china sostiene que la disposición de objetos y plantas ayuda a crear espacios más armónicos y a potenciar la prosperidad.

Una de las recomendaciones más frecuentes es colocar una maceta de romero en el sector sudeste de la casa , que en el Feng Shui tradicional se asocia con la riqueza y la abundancia. Es importante que el ambiente tenga las condiciones adecuadas para que la planta crezca sana.

Otra forma de identificar el rincón de la prosperidad es pararse en la puerta principal y mirar hacia el interior: el área de la riqueza se ubica en el fondo a la izquierda . En ese espacio, el romero representa el elemento madera y se vincula simbólicamente con la fortaleza y la independencia económica.

Además del sector sudeste, hay otros ambientes donde se puede ubicar esta hierba aromática:

Más allá de su significado simbólico, es fundamental elegir un lugar que favorezca el desarrollo de la planta. El romero necesita varias horas de luz solar y un suelo con buen drenaje.

Para mantenerlo en buenas condiciones, conviene tener en cuenta estos consejos:

Fuente: TN