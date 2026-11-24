Este mes comenzaron a declarar los imputados de mayor perfil político en la causa del Vacunatorio VIP, que funcionó durante la pandemia de COVID-19 bajo el amparo del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Lo hacen ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano, quienes investigan el presunto desvío de vacunas destinadas a los grupos considerados prioritarios por las autoridades sanitarias.

En los tribunales de Comodoro Py ya declararon este mes el ex intendente de Tres de Febrero Hugo Curto, el publicista y dirigente peronista Jorge “Topo” Devoto y Patricia Alsúa, esposa del ex procurador del Tesoro Carlos Zannini, entre otros.

Para este miércoles están citados Seza Manukian y el periodista kirchnerista Horacio Verbitsky, este último a partir de las 12. Mientras que el 27 de noviembre deberán declarar tres integrantes de la familia Noya Aldrey: Lourdes, Matilde y Dolores.

El fiscal Taiano les atribuyó una presunta participación en el delito de peculado, que consiste en la sustracción de bienes o fondos cuya administración, percepción o custodia le fue confiada a un funcionario público.

Según el fiscal, quienes recibieron las dosis sabían que no integraban los grupos habilitados para vacunarse en ese momento por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En tanto, el 4 de diciembre será el turno del ex presidente Eduardo Duhalde y su esposa, Hilda González de Duhalde. Las últimas audiencias están previstas para el 9 de diciembre, con Juliana Duhalde y María Eva Duhalde.

Las declaraciones indagatorias comenzaron el 2 de octubre y se extenderán hasta el 9 de diciembre. Algunos de los imputados solicitaron declarar por Zoom para evitar el contacto con los periodistas en los tribunales de Comodoro Py.

“Los vacunados contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos, al aceptar y recibir vacunas contra el COVID-19, pese a conocer que no integraban los grupos habilitados para acceder a ellas”, sostuvo el fiscal al pedir las indagatorias.

“Mediante sus intervenciones, participaron en la disposición indebida de un recurso escaso, favoreciendo el agotamiento de las dosis disponibles”, agregó Taiano.

Y advirtió que, de esa manera, terminaron “privando el acceso de las personas que, conforme a los criterios de prioridad vigentes, tenían un derecho preferente a su recepción”.

El caso del Vacunatorio VIP salió a la luz a partir de una investigación de Clarín que reveló que en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas se vacunaba de manera reservada a personas ajenas a los grupos prioritarios.

Fuente: Clarín