Un camionero mendocino que aseguró haber vivido una pesadilla en Chile, terminó detenido y acusado de apropiarse de un cargamento de alimentos para perros valuado en 120 millones de pesos.

El hombre, residente en el municipio de Las Heras, había relatado a Carabineros, como se llama a la Policía chilena, que una banda armada lo secuestró en una autopista y se llevó su camión con el cargamento de alimentos para perros. Sin embargo, la investigación judicial reveló que el supuesto asalto había sido organizado por el propio conductor junto con otros seis hombres.

El caso ocurrió la semana pasada en las inmediaciones del Puerto Terrestre Los Andes, uno de los principales centros logísticos del transporte internacional entre Argentina y Chile. La zona se encuentra sobre el corredor que conecta Mendoza con Santiago de Chile a través del paso Cristo Redentor, por donde circulan a diario cerca de mil camiones que transportan mercaderías entre ambos países.

El camionero, identificado por sus iniciales F.E.M., denunció que varios hombres armados lo habían interceptado mientras circulaba por el sector conocido como El Sauce, en el bypass de la Autopista Los Libertadores. Según su primera versión, los delincuentes lo amenazaron, lo mantuvieron privado de su libertad y escaparon con el transporte y la totalidad de la mercadería.

También contó que había sido trasladado hasta Lampa , una localidad de la Región Metropolitana de Santiago, donde finalmente recuperó su libertad.

La denuncia provocó un i mportante despliegue de las fuerzas de seguridad chilenas . Sin embargo, los investigadores encontraron rápidamente una pista decisiva: la señal del GPS del camión seguía activa y permitió establecer dónde se encontraba el vehículo.

En el operativo participaron efectivos de Carabineros, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y personal de Seguridad Pública de la Municipalidad de Colina. También se utilizaron drones y helicópteros para controlar la zona.

Los investigadores consiguieron recuperar el vehículo y la totalidad de la mercadería, valuada en unos 70 millones de pesos chilenos, equivalentes aproximadamente a 120 millones de pesos argentinos.

La Fiscalía de Los Andes, encabezada por Ricardo Reinoso Varas, estableció como principal hipótesis que el camionero no había sido víctima de un asalto, sino que habría facilitado la apropiación de la carga mediante un acuerdo previo con los otros involucrados.

La investigación fue realizada por detectives de la Brigada de Investigación Crimina l de Lampa, bajo las instrucciones del Ministerio Público chileno.

Durante el primer procedimiento fueron detenidas seis personas. Luego, a partir de los nuevos elementos incorporados a la causa, la Justicia ordenó también la detención del camionero argentino.

De esta manera, el hombre que había denunciado haber sido secuestrado pasó a integrar la lista de siete acusados por la maniobra. Tres detenidos quedaron en prisión preventiva.

El lunes 23 de noviembre, los siete involucrados comparecieron ante el Juzgado de Garantía de Los Andes, donde fueron formalizados por los delitos de asociación ilícita y hurto simple.

Los otros seis acusados son ciudadanos chilenos con domicilios en Colina, Huechuraba, Conchalí y Casablanca.

La jueza Valeria Crosa Chiappe dispuso la prisión preventiva del camionero argentino y de otros dos imputados, identificados por sus iniciales V.A.V.R. y J.M.V.P. Los tres fueron trasladados a la cárcel de Los Andes.

Los otros cuatro acusados quedaron sujetos a medidas cautelares menos restrictivas , mientras continúa la investigación. El tribunal estableció un plazo de cuatro meses para completar las diligencias pendientes.

La situación judicial del transportista es especialmente delicada porque la Fiscalía no lo considera un participante secundario, sino una pieza fundamental para explicar cómo pudo concretarse la maniobra sin que existiera el supuesto asalto armado que había denunciado.

El caso tampoco está cerrado. Los investigadores chilenos intentan determinar si la organización está vinculada con otros episodios similares ocurridos durante los últimos meses en las inmediaciones del Puerto Terrestre Los Andes.

Por ahora, el cargamento fue recuperado y la Justicia mantiene a siete personas imputadas. El camionero mendocino deberá permanecer detenido mientras se investiga su presunta participación en el robo que él mismo denunció.

El viernes pasado, los carabineros llegaron hasta una propiedad ubicada en el sector del cruce de las rutas Santa Teresa y El Colorado , en la comuna de Colina, al norte de Santiago. Allí encontraron el camión y su acoplado, mientras varias personas descargaban los alimentos para mascotas.

Fuente: Clarín