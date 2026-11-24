Dos hombres fueron encontrados en la noche de este martes calcinados en la parte trasera de un auto abandonado en una zona rural dentro del partido de Zárate . Las autoridades sospechan de un doble homicidio vinculado a un ajuste de cuentas narco.

El macabro hallazgo se concretó en el paraje El Tatú , una pequeña localidad rural ubicada dentro de dicho partido bonaerense, sobre la ruta provincial 31 . Allí, debió trabajar una dotación del Cuerpo de Bomberos local para extinguir las llamas y dar paso al trabajo de la policía.

En el lugar trabajaron policías de la Sección Casos Especiales y Secuencia Fáctica Oeste, parte de la Superintendencia de Policía Científica.

Aunque la confirmación oficial dependerá de peritajes de ADN o huellas, fuentes de la investigación dijeron a Clarín que los peritos ya lograron avanzar en la identificación de las víctimas y precisaron que ambos cuentan con antecedentes penales.

El mayor de los apuntados como posibles víctimas fue identificado en redes sociales por sus allegados. Se trata de Nicolás Amondaray, un hombre de 29 años , dueño del auto donde estaba su cuerpo junto al de la otra víctima.

Registraba una causa por comercialización de estupefacientes iniciada en mayo de 2024 .

Asimismo, Amondaray fue despedido horas después por amigos en las redes sociales con un llamativo mensaje en donde se lo describió como "narkito".

"Triste noticia, amigo narkito. Todo el poder. Todo villano te respetaba. Hemos estado juntos y se iban del miedo que te tenían", escribió un amigo del fallecido y cerró marcando: "De cobardes te mataron".

Mientras tanto, el fallecido restante sería un joven de 24 años , que poseía antecedentes por robo automotor agravado .

Además, señalaron que se encontraron en el lugar varias municiones de arma de fuego de distintos calibres y sus vainas. A partir de esto, los investigadores estimaron que los indicios señalan que habrían sido ejecutados antes de que incendiaran el vehículo.

Por su parte, los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Cuerpo Médico Policial para realizar las pericias forenses correspondientes.

También, fuentes allegadas al caso indicaron que ya se tomaron distintos testimonios para esclarecer quiénes son los fallecidos .

La causa quedó caratulada bajo el delito de incendio y averiguación causal de muerte , a la espera de las autopsias para confirmar las identidades de las víctimas y, con eso, comenzar a reconstruir el móvil y la mecánica del crimen.

Fuente: Clarín