El fiscal del juicio contra Felicitas Alvite (23), conocida como "La Toretto” , pidió 10 años de cárcel para la joven acusada de atropellar y matar al músico Walter Armand (35) , el 12 de abril de 2024 en La Plata . Mientras que la querella solicitó 11.

Martín Chiorazzi, a cargo de acusación, consideró que la joven debe ser condenada por “homicidio simple por dolo eventual” y aseguró que "violó todas las normas de conducción que conocemos" cuando manejaba un Volkswagen Gol con el que embistió a la víctima, en la esquina de 13 y 532.

Además, reclamó una inhabilitación por 20 años para conducir, aunque pidió que la condena se cumpla con prisión preventiva monitoreada por pulsera electrónica . La imputada tiene ese beneficio desde hace unos meses y llegó al juicio oral en esa condición.

Entre sus argumentos, Chiorazzi remarcó los seis semáforos en rojo que cruzó antes del choque. También hizo hincapié en el hecho de haber recorrido casi 3.000 metros en plena ciudad a velocidades por encima de las permitidas y los recorrió -según las cámaras de seguridad- en 2 minutos y 10 segundos. "No fue un descuido, sino un modo de conducción elegido”, afirmó.

La hipótesis de la fiscalía es que Alvite corría una “picada” con una amiga, Valentina Velázquez, quien conducía un Peugeot 208. Para ella, Chiorazzi pidió una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional por "prueba temeraria de velocidad", una inhabilitación de 6 y que realice un curso sobre normas de tránsito y comportamiento en el volante.

A su turno, alegaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de La Plata los abogados de la querella, que pertenecen al estudio de Fernando Burlando. Estos pidieron 11 años de prisión por el mismo delito que el fiscal, más la prohibición de manejar.

En tanto, los defensores particulares de Alvite realizarán su respectivo alegato este miércoles antes los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo.

El abogado Flavio Gliemmo y su equipo anticiparon que intentarán derribar la hipótesis de la "picada" y encuadrar el hecho en un accidente , sin intención de provocar daño.

En los pasillos de los tribunales platenses de 8 entre 56 y 57, el entorno de la víctima pretendía un pedido de condena mayor. Durante el feriado de este lunes hubo un homenaje en redes sociales para Armand en el que resaltaron su vínculo con los padres; sus hijos y la afición por la música. “Tenía un montón de sueños por cumplir" , describieron.

El juicio comenzó a principios de noviembre y en la primera audiencia Alvite declaró y se quebró . Pidió disculpas a la familia de la víctima y dijo que nunca quiso estar en una situación como esta. Además, repitió que está apenada por el sufrimiento ocasionado al entorno de Armand.

El caso tomó relevancia luego de que se conociera que en sus redes la joven hacía alarde de su afición por la velocidad. “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la Toretto ”, había escrito en TikTok unos meses antes. Aludía a uno de los personajes de la zaga de cine "Rápidos y Furiosos".

Para los acusadores, "La Toretto” y su amiga entendían que su acción podría derivar en una situación fatal, pero que no hicieron nada para evitarlo. Si el dolo eventual no se comprueba, o los elementos que se debaten no convencen a los jueces de que ocurrió esa situación, la causa se encaminaría hacia un homicidio "culposo" (sin intención) y entonces, la pena sería mucho menor.

Fuente: Clarín