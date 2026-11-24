Manuel Adorni continúa con custodia oficial pese a su renuncia como jefe de gabinete el 27 de junio y ese beneficio, que se extiende indirectamente a su familia, continuaría hasta fin de año. Pero en el Ministerio de Seguridad de la Nación consideran que no es de "interés público" conocer los gastos ni los detalles de un servicio -a todas luces discrecional porque se trata de un civil que no es un ex presidente- que costea la cartera, pero también la propia Jefatura de Gabinete que le proveería una camioneta para su traslado.

El ex vocero presidencial se movilizaría aún en la camioneta Toyota SW4 modelo 2022, que pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) pero que había sido cedido en enero de 2025 al organismo que en ese entonces comandaba Guillermo Francos . También es asistido por al menos 3 efectivos de Policía Federal . Al parecer, ya no tendría la apoyatura logística que le brindaba Gendarmería Nacional en los accesos a la casa del country Indio Cua, que suele utilizar para descansar los fines de semana.

"Está con un poco de barba y sí viene todos los fines de semana sin custodia. Hace vida normal dentro el barrio y sale a comer en el club house", contó una fuente con acceso complejo de Exaltación de la Cruz.

En respuesta a un pedido de acceso a la información presentado por Clarín para conocer detalles sobre costos y duración del servicio de protección al ex ministro coordinador, desde la Subsecretaría Legal del ministerio de Seguridad nacional denegaron esa información , en una respuesta fechada el 11 de noviembre de 2026, argumentando cómo si la misma vulnerara la seguridad de un funcionario con cargo actual en el Ejecutivo o bien beneficiado con alguna manda judicial.

Pero lo más llamativo de la respuesta oficial es que no considera pertinente, por el interés público del caso, brindar los datos señalados previamente en un gobierno que, en teoría, venía a combatir los beneficios de la llamada "casta" política.

"Cabe entonces verificar para este caso si ante las consultas formuladas, el interés público se encuentra presente y proporcionado con la finalidad de la cesión de la información: es decir, corresponde ponderar si el interés público invocado justifica la divulgación de los detalles solicitados de la custodia del señor Manuel ADORNI. Luego del análisis efectuado previamente, no se verifica que la entrega de dicha información resulte necesaria para la satisfacción de un interés público prevalente , ni que su cesión contribuya al bien común de modo proporcional al riesgo que su divulgación implica en relación con la actividad de custodia que se realiza, como así también para la intimidad y seguridad personal del custodiado y del personal involucrado en la actividad", indica el texto.

Si bien no se conoce el costo de la custodia del ex jefe de gabinete, fuentes policiales consultadas adujeron que "cada agente debe ganar $1.800.000 más algún viático o bonificación". A esos fondos habría que sumarles el uso de la camioneta oficial. Hoy un sargento de la PFA gana cerca de $1.521.354 y un cabo 1°, unos $1.383.049, por caso.

Además, en la respuesta oficial las autoridades de Seguridad argumentaron el carácter "reservado" de la información "es aplicable tanto a la custodia que el Ministerio de Seguridad considere pertinente, como a las custodias excepcionales requeridas en el marco de un proceso judicial y bajo orden del juez competente".

En verdad, el ex vocero se vio beneficiado por una orden puramente política emanada de los hermanos Javier y Karina Milei. En la sede ministerial de Gelly y Obes habían asegurado que hay un estudio de "riesgo" para proteger a los salientes funcionarios y con base en los mismos se les conceden dichos beneficios.

Adorni viene de ser beneficiado por la Justicia en la causa en la que se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito: el fiscal Gerardo Pollicita dio por buena la respuesta de su defensa, presentada el 20 de septiembre, que atribuyó el origen principal de sus ahorros a la liquidación de Bitcoin de ocho direcciones que registraron actividad entre 2014 y 2018 con fondos reunidos antes del ingreso a la función pública. La resolución fue conocida en la previa a la llegada del Papa León XIV a la Argentina: ningún ex colega del gabinete saludó al ex vocero por la buena nueva.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín