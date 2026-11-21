En otra decisión que generó fuerte controversia, la Legislatura de Formosa aprobó sobre tablas con 22 votos a favor y 7 en contra la designación de Grisel Mabel Insfrán , sobrina del gobernador Gildo Insfrán , como flamante jueza del Superior Tribunal de Justicia , la máxima autoridad judicial en esa provincia. El mandatario, que gobierna Formosa desde 1995, tiene a su hermano y a su hija como legisladores y en pocos días debe responder ante la Corte Suprema por la causa sobre reelecciones indefinidas.

La abogada Grisel Mabel Insfrán se desempeña desde 2019 como secretaria Legal y Técnica de la gobernación. Pero además, el año pasado fue elegida como convencional constituyente en la reforma constitucional provincial con la que Gildo Insfrán buscó evitar un conflicto con la Corte Suprema y asegurarse la posibilidad de su octava reelección consecutiva.

Ahora, Grisel Mabel Insfrán es ministra del Superior Tribunal de Justicia de Formosa que preside Claudia María Fernández , y que también integran Ariel Coll , Guillermo Alucin y Marcos Quinteros .

Dentro de la acotada oposición formoseña entienden el gesto de completar la quinta vacante en el Superior Tribunal como una debilidad. "Gildo se blinda, se le viene la noche. Sí, su sobrina. En el máximo tribunal de la provincia que él gobierna. Gildo, después de treinta años en el poder, ¿tanto miedo te da una Justicia independiente? Para mí, es una maniobra de cagón. La Justicia es de los formoseños. Y la vamos a recuperar cuando hagamos a Formosa grande otra vez", posteó la opositora Gabriela Neme .

A su vez, la diputada radical Agostina Villagi puso el foco tanto en el parentesco como en el tratamiento exprés : "La verdad que en Formosa la realidad supera a la ficción, nunca creí que podían llevar al Poder Judicial de la provincia todavía más abajo, designando a una persona que tiene lazos de consanguinidad con el gobernador. Fue sobre tablas, y a las apuradas, queriendo justificar lo injustificable. El STJ debe estar integrado por gente que muestre cabalmente ser independiente de las presiones de la política".

GILDO SE BLINDA. SE LE VIENE LA NOCHE. La Legislatura provincial le dio el visto bueno a la sobrina de Gildo Insfrán para integrar el Superior Tribunal de Justicia de Formosa. Sí, su sobrina. En el máximo tribunal de la provincia que él gobierna. Gildo, después de treinta años… pic.twitter.com/OsPiA4ACdb

Por otro lado, Villagi buscó no personalizar el conflicto en la nueva jueza sino en el nepotismo : "No la juzgo como profesional, seguramente estará bien formada, pero no puedo dejar de decir que todo en Formosa queda en familia ".

A su vez, el senador nacional de La Libertad Avanza por Formosa, Francisco Paoltroni , calificó la maniobra como "atropello institucional". "Legislatura de Formosa acaba de designar sobre tablas a Grisel Insfrán, sobrina del gobernador ilegítimo, como integrante del Superior Tribunal de Justicia. Después Mayans se llena la boca hablando de institucionalidad", remarcó.

En un video de 39 segundos, Paoltroni agregó que la decisión fue sorpresiva y criticó a su par formoseño José Mayans , presidente del bloque peronista . "Aquí llora institucionalidad, los hipócritas y los tramposos de siempre. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia pronto saque el fallo y que restablezca en Formosa el sistema republicano", sostuvo el senador libertario.

En otro acto de atropello institucional, la Legislatura de Formosa acaba de designar sobre tablas a Grisel Insfrán, sobrina del gobernador ilegítimo, como integrante del Superior Tribunal de Justicia. Después Mayans se llena la boca hablando de institucionalidad. pic.twitter.com/pJxI24YFtp

Insfrán gobierna Formosa desde 1995, pero en 2024 la Corte Suprema declaró que corresponde a su competencia originaria el trámite de la acción interpuesta por la Confederación Frente Amplio Formoseño contra la Provincia de Formosa, en la que se cuestiona la cláusula transitoria cuarta de la Constitución provincial que habilitaría una nueva candidatura de Insfrán para 2027.

A partir de esta decisión, el proceso avanzó y el gobierno de Formosa tiene nueve días para responder el planteo que hizo la Corte Suprema. En el medio, Insfrán llamó a una convención constituyente que reformó la Constitución y eliminó la reelección indefinida. Pero a la vez, esa reforma lo habilita a presentarse una vez más porque considera el período 2023-2027 como el primer mandato.

Fuente: Clarín