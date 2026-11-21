Avanza en la Legislatura bonaerense un proyecto contra el maltrato animal: prevé multas y hasta 60 días de arresto

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La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires avanzó con un proyecto de ley que busca incorporar nuevas sanciones al Código de Faltas bonaerense para castigar el maltrato y abandono de animales. La iniciativa obtuvo despacho en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible y contempla multas económicas, arrestos de hasta 60 días y restricciones para volver a tener mascotas.





El proyecto fue presentado por la senadora Emilia Subiza, del espacio Hechos, y apunta a sancionar conductas como el abandono, la falta de cuidados básicos, el mantenimiento de animales en espacios inadecuados y las prácticas que provoquen sufrimiento o afecten su integridad física.





Entre las infracciones previstas se encuentra dejar animales encerrados en vehículos sin ventilación adecuada. En estos casos, las sanciones podrían alcanzar multas equivalentes al 100% de un salario mensual de un agente de la Policía Bonaerense o arrestos de entre 15 y 30 días.





Para quienes sometan animales a prácticas que provoquen sufrimiento innecesario, se contemplan multas de entre el 70% y el 100% de un salario policial o arrestos de 30 a 45 días.





El abandono será considerado una de las infracciones más graves, con multas equivalentes a entre uno y diez salarios policiales o arrestos de 45 a 60 días. Además, los responsables podrían quedar inhabilitados para tener animales durante uno o dos años.





La propuesta también habilita el rescate preventivo de animales que se encuentren en peligro, sin necesidad de esperar una resolución definitiva. Asimismo, contempla actividades de reparación vinculadas al cuidado animal y aportes destinados a refugios y organizaciones proteccionistas.





Otro punto es la creación de un Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal, donde se incorporarían las condenas firmes para controlar el cumplimiento de las sanciones y las prohibiciones de tenencia.





Aunque obtuvo despacho en comisión, el proyecto todavía debe continuar su recorrido legislativo antes de convertirse en ley. Su eventual aprobación permitiría incorporar nuevas herramientas de intervención y sanción frente a situaciones de maltrato animal en territorio bonaerense.