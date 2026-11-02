Una protesta en 27 aeropuertos podría generar demoras y cancelaciones dos días antes de la llegada del Papa

A menos de una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina , ATE anunció una protesta para el viernes 6 de noviembre que afectará a los 27 aeropuertos del país y podría generar cancelaciones y demoras en los vuelos durante los días previos a la visita del Sumo Pontífice, cuando se espera un fuerte movimiento turístico hacia las ciudades que visitará.

Así lo informó este lunes Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien reclamó al Gobierno nacional por el desfinanciamiento del sistema aerocomercial y aseguró que "cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad" de la gestión de Javier Milei .

"El viernes 6 iniciaremos una retención de tareas en 27 aeropuertos y sólo se van a garantizar vuelos sanitarios, humanitarios, traslado de órganos y oficiales", afirmó Aguiar en una publicación en redes sociales.

ÚLTIMO MOMENTO!! ATE LANZA PROTESTAS EN TODOS LOS AEROPUERTOS EL 6 DE NOVIEMBRE!! CADA VUELO SUSPENDIDO O DEMORADO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO!! Están esperando a que ocurra una CATÁSTROFE para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores??? El… pic.twitter.com/oBrAePJJCB

En ese sentido, Aguiar advirtió por el desfinanciamiento del sistema aerocomercial en Argentina y aseguró que "en varias provincias ya los aeropuertos no funcionan".

"Van a dejar aislado a todo el interior del país", aseveró. Y marcó que "el reclamo no es contra los pasajeros" , sino "contra el Gobierno, para que puedan viajar seguros".

"El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de PONER EN RIESGO LA VIDA de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto no hay vuelos seguros ", afirmó el titular de ATE.

Asimismo, denunció que "no se conoce el destino del 90% de los $220.000 MILLONES ANUALES que se recauda por tasa aérea" y cuestionó: "¿A DÓNDE FUE A PARAR ESA PLATA? Debería usarse para fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos".

El Papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre por la tarde, en un avión de Aerolíneas Argentinas en el cual volará desde Uruguay.

De acuerdo con la agenda informada, tendrá actividades ese domingo y el lunes 9 en la Ciudad de Buenos Aires. El martes se trasladará en avión a Córdoba y regresará ese mismo día a la capital federal. Finalmente, el miércoles estará presente en la Basílica de Luján.

Se espera que durante el transcurso de estos días haya un fuerte movimiento interno entre provincias y países cercanos de personas que quieran acercarse a ver al sumo pontífice.

Fuente: Clarín