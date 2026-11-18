Una bebé de 1 año se volvió viral por su parecido con una muñeca

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Sara Heloísa, de 1 año y 3 meses, se volvió viral en las redes sociales por su increíble parecido con la muñeca Titi. La pequeña vive en Maracanaú, en la región metropolitana de Fortaleza, en el estado brasileño de Ceará, y conquistó a miles de usuarios con las fotografías que publicó su mamá.

Prislânia Clementino de Araújo comenzó a fotografiar a su hija junto a la muñeca cuando Sara tenía apenas ocho meses. Al notar el parecido entre ambas, decidió registrar los momentos y compartir las imágenes en las redes sociales.

Las publicaciones superaron los 2 millones de visualizaciones y generaron sorpresa entre los internautas. La semejanza era tan llamativa que algunas personas llegaron a preguntarse si las fotografías habían sido creadas mediante inteligencia artificial.

La repercusión llegó hasta Bambola Brinquedos, la empresa fabricante de la muñeca Titi. Después de que varios usuarios etiquetaran a la marca en las publicaciones, la compañía decidió enviarle nuevas muñecas como regalo a la pequeña.

Así, lo que comenzó como una serie de fotografías familiares terminó convirtiéndose en un fenómeno viral y en una sorpresa especial para Sara.