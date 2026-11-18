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Una pareja fue encontrada muerta en un establecimiento rural ubicado a cuatro kilómetros de Villa Ana, en el departamento General Obligado, provincia de Santa Fe. La principal hipótesis de los investigadores es que Daniel Torres, de 54 años, asesinó a su esposa, Miriam Leguiza, de 47, de un disparo en la cabeza y luego él perdió la vida con la misma arma.

El campo donde ocurrió el hecho se llama "Los Petisos". Torres trabajaba allí como puestero y fue su empleador quien descubrió la escena durante la mañana del martes, luego de intentar comunicarse con él sin obtener respuesta.

El hombre se acercó hasta la vivienda de la pareja y encontró los cuerpos. Inmediatamente, dio aviso a la Policía. Según la primera reconstrucción, las muertes habrían ocurrido el día anterior al hallazgo.

La principal hipótesis de la investigación

Tras recibir la alerta, efectivos de la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron al establecimiento junto con un médico policial. Los peritos realizaron las primeras tareas y secuestraron un revólver calibre 38 que estaba en manos del presunto agresor.

De acuerdo con la hipótesis que manejan las autoridades, Torres habría disparado contra la cabeza de Leguiza y posteriormente habría utilizado la misma arma. La investigación continúa para determinar con precisión la secuencia de los hechos y las circunstancias de ambas muertes.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que el único sobreviviente y posible testigo de lo ocurrido sería el hermano de la mujer, un joven con síndrome de Down. Su situación también forma parte de las actuaciones para reconstruir lo sucedido dentro de la vivienda.

Los testimonios sobre la violencia que sufría la mujer

Aunque no existían denuncias previas por violencia de género, los testimonios de vecinos y personas cercanas a la pareja aportaron información sobre la relación entre Leguiza y Torres.

Según publicó el diario Norte Obligado, personas que conocían a ambos aseguraron que el hombre maltrataba y agredía físicamente a su esposa.

De acuerdo con esos relatos, después de algunos episodios de violencia, Leguiza permanecía en cama durante varios días y tenía dificultades para movilizarse.

Los investigadores buscan ahora determinar las circunstancias del hecho y reunir pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido.