Un policía de 25 años murió atropellado por un hombre que intentó escapar de un control de tránsito en Jujuy

Un agente del Cuerpo de Caballería de la Policía de Jujuy murió en la ciudad de San Salvador de Jujuy, luego de ser atropellado por un motociclista que intentó evadir un control vial .

El hecho ocurrió en la Avenida General Savio, a la altura del ingreso al barrio Coronel Arias. El conductor de la moto, de 18 años, fue arrestado y quedó a disposición de la Justicia.

Según informaron fuentes policiales, todo sucedió mientras la policía hacía un operativo de control vehicular bajo el puente. De acuerdo con el testimonio de un remisero que circulaba por la zona, una motocicleta de 110 cc que iba delante de su vehículo realizó una maniobra brusca al advertir la presencia del control, giró en U e ingresó en contramano a la avenida .

En esa maniobra, el motociclista chocó contra otro conductor que también se dirigía hacia el control. Como consecuencia del impacto, el agente Carlos Lucas Soto , de 25 años, cayó al suelo y sufrió heridas graves en la cabeza y el cuerpo.

Mientras tanto, el motociclista que provocó el siniestro logró estabilizar su moto y continuó la fuga en contramano por la autopista Savio , hasta que fue atropellado por un auto que circulaba por la misma vía. El conductor no se detuvo y se dio a la fuga, mientras que el motociclista quedó lesionado sobre el asfalto.

Efectivos policiales que participaban del operativo solicitaron asistencia médica y personal del SAME trasladó tanto al agente herido como al motociclista al hospital Pablo Soria. El policía fue internado en grave estado y, pese a los esfuerzos médicos, falleció pasadas las 14:30 por un “shock hipovolémico abdominal hemorrágico” , según el parte oficial.

El motociclista, en tanto, recibió el alta médica y se retiró del hospital por sus propios medios.

Tras recabar testimonios de testigos y analizar las imágenes de las cámaras del 911, el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación dispuso la localización y arresto del joven motociclista, identificado como Zain Pedraza .

El lunes, el acusado será notificado formalmente de la causa en su contra y su situación procesal pasará a detención con imputación judicial. El cuerpo del agente Soto quedó en la morgue del hospital Pablo Soria para la realización de la autopsia.

Fuente: TN